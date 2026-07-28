Haitianos con TPS aportan US$5,900 millones al año a la economía de EE. UU.

ARCHIVO - Una inmigrante haitiana sostiene un cartel que pide la renovación del TPS para los ciudadanos de su país. ( AP )

El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de haitianos en Estados Unidos podría tener un impacto que va más allá del ámbito migratorio.

En Florida, donde se estima que viven unos 158,000 beneficiarios del programa, la medida amenaza con afectar una fuerza laboral clave que contribuye con miles de millones de dólares a la economía estatal.

El impacto es especialmente significativo en el sur del estado, donde solo en el área de Miami, los haitianos amparados por el TPS generan alrededor de 1,500 millones de dólares anuales para la economía local, informó el Miami Herald este martes. Según datos de la FWD, una organización estadounidense que aboga por reformas migratorias, los haitianos con TPS aportan US$5,900 millones anuales a la economía de EE. UU.

El pasado 25 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump a revocar las protecciones temporales para haitianos y sirios.

Dos días después, el 27 de junio, expiró el TPS para ambos grupos, lo que dejó a cientos de miles de personas expuestas a la pérdida de su autorización de trabajo y a posibles procesos de deportación.

El impacto en cifras

De acuerdo el Miami Herald que cita datos publicados por FWD.us, UndocuBlack Network y Haitian Bridge Alliance, alrededor de 93,000 haitianos con TPS forman parte de la fuerza laboral de Florida, desempeñándose en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería, la seguridad, la logística y la atención sanitaria.

Entre ellos figuran aproximadamente 16,000 cocineros y camareros, 12,000 trabajadores agrícolas, 8,000 almacenistas y empacadores, 5,000 guardias de seguridad y 4,000 auxiliares de enfermería, ocupaciones que enfrentan una demanda constante de mano de obra.

El medio había informado anteriormente, que el fin del programa de protección también afectaría el sistema de salud de Florida y los hogares de anciano, al eliminar la autorización de trabajo de unos 35,000 trabajadores haitianos, lo que llevó a la Asociación de Atención Médica del estado a pedir una intervención directa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A nivel nacional, los grupos estiman que cerca de 330,000 haitianos cuentan con TPS, mientras que otras fuentes, como The Forum, sitúan la cifra en aproximadamente 348,000 beneficiarios.

Además de las repercusiones económicas, las organizaciones advierten sobre el efecto que tendría la pérdida de los permisos de trabajo en miles de familias.

Se estima que unos 50,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre beneficiario del TPS haitiano y que aproximadamente 25,000 de ellos podrían caer en la pobreza si sus progenitores pierden la autorización para trabajar.

Mientras tanto, CBS News informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha elaborado planes para intensificar las operaciones de arresto y deportación de inmigrantes haitianos, incluso en estados como Ohio. El DHS, sin embargo, señaló al medio que no comenta sobre operaciones en curso o futuras.

Las estimaciones sobre la población y la participación laboral de los haitianos con TPS se basan en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024 ampliada, mientras que el número de beneficiarios corresponde a datos actualizados a principios de 2025, antes de que comenzaran los esfuerzos de la administración Trump para poner fin a la designación del TPS para Haití.