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hombre mata a su esposa
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Hombre mata a tiros a su esposa y sus seis hijos y luego se quita la vida en Michigan

Las autoridades encontraron los cuerpos de la familia en una vivienda incendiada, lo que ha conmocionado a la comunidad local

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    Hombre mata a tiros a su esposa y sus seis hijos y luego se quita la vida en Michigan
    Amanda "Mandy" Karolkiewicz junto a sus seis hijos. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre mató a tiros a su esposa y a sus seis hijos, de entre cinco y 15 años, y posteriormente se suicidó antes de que los cuerpos de todos fueran encontrados en su vivienda incendiada en Michigan, Estados Unidos, informaron las autoridades.

    Kristopher Karolkiewicz, su esposa Amanda y sus seis hijos murieron el viernes en su residencia de Grand Haven Township, en la costa oriental del lago Michigan. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir un reporte de incendio y posteriormente encontraron los cuerpos de los integrantes de la familia.

    La información del suceso fue publicada el lunes por la agencia de noticias Associated Press.

    La Oficina del Sheriff del condado de Ottawa informó el lunes que las autopsias determinaron que las ocho personas murieron por heridas de bala y que Kristopher Karolkiewicz se quitó la vida.

    • De acuerdo con las autoridades, todo apunta a que el incendio fue provocado intencionalmente en varias áreas de la vivienda después de los asesinatos. Sin embargo, los investigadores aún trabajan para determinar dónde se originó exactamente el fuego.

    Reacción oficial

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    "Esta es una tragedia indescriptible que quizá nunca lleguemos a comprender por completo", declaró el sheriff Eric DeBoer en un comunicado leído durante una rueda de prensa por el capitán Jacob Sparks, uno de sus agentes.

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