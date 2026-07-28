Informe detecta fallas en estadísticas de criminalidad de la Policía de Washington

Un informe divulgado este martes por la oficina del inspector general de Washington, D.C., concluyó que el sistema de recopilación de estadísticas de criminalidad de la Policía Metropolitana (MPD) registró una "falla sistémica y prolongada" en sus controles internos durante la última década.

De acuerdo con la agencia AP, la investigación, solicitada en diciembre por la alcaldesa Muriel Bowser, revisó los procedimientos utilizados por el departamento entre 2015 y 2025, luego de que surgieran acusaciones desde el gobierno federal de que las cifras de criminalidad habían sido manipuladas.

Aunque el informe identificó deficiencias importantes en la clasificación y revisión de los reportes policiales, no encontró pruebas de fraude ni de una manipulación intencional de las estadísticas.

"Descubrimos que los controles de denuncia de delitos del Departamento de Policía Metropolitana fallaron significativamente durante el período que examinamos", señala el documento.

El inspector general atribuyó parte del problema a la eliminación, en 2013, de una unidad independiente encargada de revisar los informes de delitos, lo que permitió que errores de clasificación y expedientes incompletos avanzaran sin ser corregidos, según AP.

Debate sobre las cifras de criminalidad

La forma en que Washington registra sus estadísticas de delincuencia cobró relevancia el año pasado, cuando el presidente Donald Trump ordenó una intervención federal temporal sobre la Policía Metropolitana, argumentando que la criminalidad en la capital estaba aumentando.

Las autoridades locales sostuvieron entonces que los delitos ya mostraban una tendencia a la baja antes de esa intervención y cuestionaron la interpretación de las cifras presentada por la administración federal.

AP informó que, el informe del inspector general no evaluó las medidas de seguridad implementadas por Trump, sino únicamente los procedimientos internos utilizados para recopilar y clasificar los datos.

Investigaciones paralelas

Las conclusiones coinciden con otras investigaciones realizadas este año. Un comité de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, acusó al entonces jefe de la Policía Metropolitana de presionar a subordinados para modificar la clasificación de algunos delitos con el objetivo de reducir artificialmente los índices de criminalidad.

Asimismo, una investigación independiente dirigida por la fiscal federal Jeanine Pirro concluyó que un número significativo de reportes policiales había sido clasificado incorrectamente, lo que afectó la precisión de las estadísticas oficiales.

Ninguna de las investigaciones encontró evidencia suficiente para presentar cargos penales contra funcionarios del departamento.

Como parte de una investigación administrativa interna, el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, informó en mayo que 13 agentes fueron separados de sus funciones. Según el departamento, 11 continúan en licencia administrativa y otros dos ya no desempeñan sus cargos mientras concluye el proceso disciplinario.