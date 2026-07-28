Johnson & Johnson ofrece US$ 5,500 MM para resolver demandas por cáncer vinculado a talco

En esta fotografía de archivo del 19 de abril de 2010, talco sale de un contenedor de la marca Johnson´s en Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

El gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson ofreció 5,500 millones de dólares en compensaciones para resolver decenas de miles de demandas que señalan que su talco causa cáncer de ovarios, informó la empresa el lunes.

El arreglo propuesto busca poner fin a una batalla legal que arrastra la compañía por años.

J&J indicó que el acuerdo cubriría unas 76,000 demandas, casi la totalidad de las que no han sido resueltas.

Retiro de producto

La firma niega que sus productos a base de talco causen cáncer, pero en 2020 dejó de vender ese producto para bebé en Estados Unidos y Canadá.

Su vicepresidencia de litigio afirmó que las demandas "carecen de sustento científico".

"Esta resolución permite a la compañía dejar atrás este caso y centrarse en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas", agregó en un comunicado.

El gigante había resuelto previamente la mayoría de las demandas que señalan que su talco contiene restos de asbestos, considerado causante de cáncer.

También enfrenta una demanda presentada en 2025 en Reino Unido por reclamos similares.

Según un bufete de abogados que representa a unos 3,000 demandantes británicos, los reclamos de compensación se calculan en más de 1,000 millones de libras (1,300 millones de dólares).