Madre dominicana exige justicia por la muerte de su hijo de 12 años que fue asesinado en El Bronx

Captura del video que muestra a Jacob Freytes, de 12 años, en bicicleta frente a la bodega justo antes de que estallara la pelea. ( FUENTE EXTERNA )

Entre lágrimas y frente a un altar improvisado levantado en memoria de su hijo, Migdalia Martínez pidió justicia por la muerte de Jacob Freytes, el menor de 12 años que falleció el pasado sábado tras quedar en medio de un tiroteo registrado frente a una bodega del vecindario Mount Eden, en el Bronx.

"Un hombre de 44 años, 45 años, que vivió su vida, le quitó la vida de un muchachito", expresó la madre.

De acuerdo con Univision NY, Martínez declaró que el arresto del presunto responsable no disminuye el dolor que ahora enfrenta su familia.

"En verdad esto fue un crimen, sin necesidad. Había policías toda esta semana en cada esquina y ese día que saben que iba a ser la parada, iba a ser todo, deberían de estar ahí. Un día caliente, un día que todo eso está lleno", afirmó la dominicana.

Jacob murió luego de recibir un disparo cuando se desplazaba en bicicleta hacia una bodega para comprar una pelota. Videos de vigilancia muestran que el menor quedó atrapado en medio de un altercado entre varios hombres, momento en que uno de ellos abrió fuego.

En el video, tras resultar herido entró al establecimiento con una mano en el pecho buscando ayuda donde se desplomó. Por el mismo suceso, también resultaron heridos otros dos hombres.

Jacob era hijo del sargento detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jesús Freytes, y, según familiares, era un niño aficionado al deporte y muy querido en la comunidad, según Univision.

Miguel Freytes, tío del padre del menor, describió el impacto que ha tenido el crimen en la familia.

"Mi sobrino está que no puede parar de llorar", expresó.

Acusado se declara no culpable

El presunto responsable, William Ferrer, de 45 años, fue arrestado el domingo frente a su residencia en El Bronx y compareció ese mismo día ante la Corte Criminal del condado, donde se declaró no culpable. Permanece detenido mientras el caso avanza hacia un gran jurado.

La Fiscalía le imputa asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, agresión y dos cargos por posesión ilegal de armas.

Las autoridades investigan si el tiroteo estuvo relacionado con un conflicto entre pandillas, aunque han reiterado que Jacob fue una víctima inocente que quedó atrapada en el intercambio de disparos.