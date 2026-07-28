Ascienden a seis los muertos por brote de legionelosis en Manhattan

La legionelosis es una bacteria que causa fiebre, pérdida de apetito, cefalea y malestar general. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York confirmó este martes la sexta muerte relacionada con el brote de legionelosis detectado en el Upper East Side de Manhattan, donde hasta el momento se han contabilizado 90 casos de la enfermedad.

De acuerdo con Telemundo, de las personas contagiadas, seis permanecen hospitalizadas, mientras que las autoridades indicaron que no se han registrado nuevos casos desde el 17 de julio, una señal de que el brote parece estar bajo control.

Como parte de la investigación, el Departamento de Salud informó que 77 torres de refrigeración ubicadas en 75 edificios dieron positivo a la bacteria Legionella en las pruebas iniciales. Además, más de 50 edificios del vecindario figuran en una lista de direcciones donde se detectó la bacteria viva.

No obstante, las autoridades aclararon que la presencia de Legionella en esos edificios no significa necesariamente que alguno de ellos sea el origen del brote.

Situación actual

Los casos alcanzaron su punto máximo el pasado 7 de julio y, desde entonces, el número de nuevos contagios ha disminuido de forma constante.

Aunque la investigación para determinar cuál fue la torre de refrigeración responsable podría extenderse por varias semanas, las autoridades consideran que la fuente de exposición ya fue eliminada, debido a la ausencia de nuevos casos en los últimos días.

El Departamento de Salud informó que todas las torres de refrigeración donde se detectó la bacteria fueron sometidas a un proceso completo de desinfección y aseguró que continuará actualizando la información sobre los edificios inspeccionados a medida que avance la investigación.

La legionelosis, también conocida como enfermedad del legionario, es una infección pulmonar causada por la bacteria Legionella, que suele propagarse a través de pequeñas gotas de agua contaminada provenientes de sistemas de refrigeración, aires acondicionados industriales, jacuzzis o sistemas de plomería. La enfermedad no se transmite de persona a persona.