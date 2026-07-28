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rescate niño playa Seabright
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Socorrista salva a un niño de fuertes olas en California y Trump lo invita a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump anunció que invitará al socorrista y su familia a la Casa Blanca para reconocer su valentía tras el rescate

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    Socorrista salva a un niño de fuertes olas en California y Trump lo invita a la Casa Blanca
    Socorristas ayudan a niño a salir de las olas de una playa en California. (FUENTE EXTERNA)

    Un socorrista arriesgó su vida para rescatar a un niño que era arrastrado por el fuerte oleaje en la playa Seabright, en la ciudad de Santa Cruz, California, en un hecho ocurrido el pasado fin de semana que quedó grabado en video.

    De acuerdo con la agencia AP, el rescate llamó la atención del presidente Donald Trump, quien anunció este martes que invitará al socorrista y a su familia a la Casa Blanca para reconocer su actuación.

    "Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil. ¡Es muy valiente, se lo merece!", escribió Trump en sus redes sociales.

    Reacción oficial

    Las imágenes del rescate fueron captadas por Scott Vander Dussen, un testigo que se encontraba en la playa. Según relató a la cadena KNTV-TV, el mar parecía mantener condiciones normales hasta que, de manera repentina, una serie de grandes olas sorprendió a los bañistas.

    "Todo cambió en un instante. Tomó a mucha gente por sorpresa. Este joven fue arrastrado por la corriente en cuestión de segundos. Me alegra que haya terminado así", expresó.

    En el video se observa al socorrista correr hacia el agua al percatarse de que el menor tenía dificultades para mantenerse a flote. Tras alcanzarlo, ambos quedaron atrapados entre el fuerte oleaje mientras intentaban regresar a la orilla, según AP.

    Varios adultos ingresaron al mar para ayudar, pero fueron derribados por las olas y tuvieron que retirarse. Finalmente, el socorrista, con el apoyo de otro compañero, logró sacar al niño sano y salvo.

    De acuerdo con Vander Dussen, paramédicos atendieron al menor en la playa antes de entregarlo a sus padres.

    Las autoridades no han divulgado las identidades ni las edades del socorrista y del niño rescatado. El Departamento de Parques Estatales de California, responsable de los socorristas en esa playa, no ofreció información adicional sobre el caso.

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