Suspenden licencia de licor a bar dominicano de M Lounge tras homicidio en El Bronx

Captura de pantalla de la cámara de vigilancia frente al bar dominicano M Lounge en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Funcionarios electos del oeste del Bronx respaldaron la suspensión de la licencia de venta de alcohol al bar dominicano M Lounge, luego de que el establecimiento fuera vinculado a reiterados incidentes de violencia y al homicidio de un hombre ocurrido el pasado 16 de julio.

En un comunicado conjunto, la concejal Pierina Sánchez, la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, el senador estatal Gustavo Rivera y la asambleísta Yudelka Tapia afirmaron que la violencia "no es normal" y que los negocios tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus clientes y de la comunidad.

Los funcionarios señalaron que M Lounge acumulaba un historial de alteración del orden público, disturbios nocturnos, peleas, hechos violentos, múltiples denuncias e intervenciones de las autoridades, además de incumplimientos reiterados pese a los intentos de lograr que operara conforme a la ley.

Medidas anunciadas

Indicaron que la suspensión de la licencia, ejecutada el 24 de julio por la Autoridad de Licores del Estado de Nueva York (SLA), representa un paso importante para enfrentar las condiciones de inseguridad asociadas al establecimiento.

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También reconocieron la rapidez con la que la SLA actuó tras el homicidio y agradecieron la coordinación de la Oficina de la Gobernadora, la Alcaldía de Nueva York, el Departamento de Policía (NYPD) y otras agencias involucradas.

No obstante, sostuvieron que la suspensión no debe ser la medida definitiva. Los líderes locales solicitaron que las autoridades agoten todos los recursos legales y administrativos disponibles, incluida la revocación permanente de la licencia y el cierre del negocio autorizado por un tribunal.

Reacción oficial

Además, pidieron que, una vez concluidos los procesos correspondientes, el establecimiento no pueda reabrir bajo otro nombre comercial o en una dirección distinta.

Los funcionarios expresaron sus condolencias a la familia de la víctima y advirtieron que el aumento de los hechos violentos en las últimas semanas demuestra la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y la inversión pública en el oeste del Bronx.