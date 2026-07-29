Madre de niño de Long Island, NY, que murió congelado recibirá US$5.6 millones

Justyna Zubko-Valva, muestra una foto de su hijo, Thomas Valva. ( FUENTE EXTERNA )

La madre de Thomas Valva, el niño de ocho años que murió congelado en una habitación sobre el garaje de la vivienda de su padre, un agente de la Policía de Nueva York (NYPD), recibirá US$5.6 millones de un acuerdo de US$9 millones alcanzado con el condado de Suffolk, según documentos judiciales.

La decisión de un juez pone fin a una prolongada y compleja batalla legal relacionada con la muerte del menor, ocurrida en enero de 2020.

Justyna Zubko-Valva había rechazado inicialmente el acuerdo alcanzado por sus abogados porque consideraba insuficiente la cantidad que recibiría. Sin embargo, el juez Brian M. Cogan aprobó finalmente el nuevo reparto de los fondos.

"El acuerdo global por el monto total (...) es aprobado como justo y razonable dadas las circunstancias del caso", escribió Cogan en los documentos judiciales.

El acuerdo original, negociado en septiembre por los abogados de Zubko-Valva en su nombre, establecía que la madre recibiría unos US$2 millones, mientras que sus dos hijos sobrevivientes, Anthony, de 17 años, y Andrew, de 13, recibirían fideicomisos de US$4 millones cada uno. Los abogados, por su parte, obtendrían US$3 millones.

Zubko-Valva había argumentado ante el tribunal que necesitaba dos tercios de los US$9 millones para poder garantizar adecuadamente el bienestar de sus hijos, incluida su educación.

Con el nuevo acuerdo, la madre recibirá más del doble de lo que inicialmente se había establecido. En cambio, la cantidad destinada a cada uno de sus dos hijos sobrevivientes se redujo a poco más de US$177,000, de acuerdo con los documentos judiciales.

Los abogados de Zubko-Valva conservarán los US$3 millones contemplados en el acuerdo original.

La muerte de Thomas Valva

La muerte de Thomas Valva conmocionó en enero de 2020 a la comunidad de Suffolk County, en Long Island.

El menor, quien tenía autismo, murió de hipotermia después de que su padre, Michael Valva, entonces agente del NYPD, y la pareja de este, Angela Pollina, lo sometieran reiteradamente a abusos y lo obligaran a dormir en un garaje sin calefacción, a temperaturas bajo cero y sin una manta.

La madre había demandado en 2022 al condado de Suffolk por US$200 millones, alegando que las autoridades no protegieron a su hijo pese a los reiterados reportes de sus maestros sobre posibles abusos y negligencia ante los Servicios de Protección Infantil del condado.

La demanda también cuestionaba la decisión del juez que otorgó temporalmente la custodia compartida de Thomas y sus otros dos hijos a su entonces esposo. Zubko-Valva había perdido la custodia exclusiva de los menores después de negarse a someterse a una evaluación psicológica solicitada durante la disputa judicial por la custodia.

Michael Valva y Angela Pollina fueron posteriormente declarados culpables de asesinato y condenados a entre 25 años y cadena perpetua en prisión por la muerte del niño.