Fauci se acoge a la Quinta Enmienda y se niega a testificar en la audiencia sobre el COVID-19

El médico Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, llega a la Casa Blanca para hablar sobre el coronavirus en Washington. ( AP )

El doctor Anthony Fauci se acogió este miércoles reiteradamente a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado, en la que el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, lo cuestionó sobre su gestión de la pandemia de COVID-19, la financiación de investigaciones de "ganancia de función" y el manejo de registros federales.

Fauci, de 85 años y exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), sorprendió al comité al anunciar desde el inicio de su comparecencia que no respondería las preguntas debido a lo que calificó como una campaña de Paul para llevarlo a prisión.

"Dado lo que considero una evidente obsesión del senador Paul por pedir mi procesamiento, sus reiterados comentarios difamatorios sobre mí y la reciente publicación de mi diario personal sin tachaduras con el objetivo de avergonzarme e intimidarme", Fauci dijo que había llegado a la conclusión de que el propósito de la audiencia era lograr que hiciera alguna declaración que pudiera ser utilizada para respaldar los llamados del senador a encarcelarlo.

Por recomendación de sus abogados, Fauci anunció que invocaría su derecho constitucional a no responder las preguntas.

Durante el interrogatorio, el exfuncionario repitió decenas de veces una fórmula similar: "Por recomendación de mi abogado, respetuosamente declino responder, amparándome en mis derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución".

Cuestionamientos sobre la Quinta Enmienda

Paul, quien había preparado preguntas sobre la financiación federal de investigaciones de "ganancia de función" en China y el manejo de información relacionada con el origen del coronavirus, cuestionó la decisión de Fauci de no responder.

El senador recordó que el expresidente Joe Biden le concedió a Fauci un indulto total e incondicional en enero de 2025, y sostuvo que el perdón presidencial no impedía que el comité le exigiera responder sus preguntas.

"El presidente del comité ha rechazado su afirmación de privilegio y le ha ordenado responder, pero usted continúa negándose y se ampara en ese privilegio a pesar de la existencia del indulto", afirmó Paul al concluir su interrogatorio.

El senador advirtió que el comité evaluará posibles medidas contra Fauci por negarse a declarar después de haber recibido una orden para hacerlo.

"Habrá consecuencias por su negativa a declarar hoy", dijo.

Paul también preguntó a Fauci si había rechazado el indulto presidencial o si tenía alguna razón para considerar que el perdón no lo protegía de determinadas consecuencias legales.

Cuestionamientos sobre registros federales

Durante sus declaraciones iniciales, Paul también acusó a Fauci de haber defendido la financiación de investigaciones de "ganancia de función" y cuestionó el manejo de registros federales relacionados con la pandemia.

El senador mencionó además a David Morens, quien fue asesor de Fauci y, según Paul, fue acusado por fiscales federales en mayo de ocultar y destruir registros oficiales.

"Es un delito destruir registros federales", afirmó Paul, antes de cuestionar a Fauci sobre comunicaciones eliminadas por funcionarios.

Paul sostuvo que la investigación del comité encontró instrucciones atribuidas a Fauci para eliminar determinadas comunicaciones.

Como ejemplo, citó un correo electrónico del 2 de febrero de 2020 dirigido al entonces director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), doctor Francis Collins, un día después de una conferencia telefónica sobre los orígenes del COVID-19.

Según Paul, Fauci escribió: "Por favor, elimina este correo después de leerlo".

El senador preguntó entonces al exdirector del NIAID sobre la supuesta eliminación de registros y las declaraciones que había ofrecido anteriormente al Congreso sobre el manejo de documentos oficiales.

Tensión en la audiencia

La audiencia también terminó protagonizando un tenso intercambio entre Paul y David Schertler, uno de los abogados de Fauci.

Schertler se encontraba sentado junto al exfuncionario y comenzó a intervenir mientras Paul cuestionaba a Fauci y advertía sobre posibles consecuencias por su negativa a responder.

Paul le ordenó que no interviniera y le recordó que no había sido convocado para declarar.

"Usted respetará estos procedimientos. Se le dijo que no se sentara en la mesa de testigos. Insiste en sentarse allí y le dijimos que no sería reconocido", respondió Paul.

Después de que Schertler volviera a intervenir, Paul ordenó a los agentes de seguridad que lo sacaran de la sala.

"Usted no está reconocido, señor. Seguridad, por favor, sáquelo de la sala", ordenó el senador, mientras algunos asistentes aplaudían.

Paul agregó que Fauci continuaría contando con el asesoramiento de los otros abogados que lo acompañaban durante la audiencia.

Posteriormente, Schertler calificó su expulsión de "escandalosa" y afirmó que demostraba el carácter "completamente parcial y sin fundamento" del procedimiento.

La comparecencia se produjo en medio de las investigaciones del Congreso sobre las decisiones adoptadas durante la pandemia, el origen del COVID-19, la financiación de investigaciones relacionadas con coronavirus y el manejo de comunicaciones y documentos oficiales por parte de funcionarios federales.