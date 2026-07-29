Aumentan arrestos de ICE en aeropuertos de EE. UU. a viajeros con visas vencidas

Personal de ICE en un aeropuerto de NY. ( EFE )

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han comenzado a arrestar en aeropuertos de Estados Unidos a ciudadanos extranjeros cuyas visas han vencido, incluidos cónyuges de estadounidenses, trabajadores extranjeros y personas que tienen solicitudes migratorias pendientes, según documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con abogados de inmigración.

Los arrestos, realizados en al menos 15 aeropuertos durante las últimas semanas, representan una ampliación de las operaciones de control migratorio que anteriormente estaban dirigidas principalmente contra personas con órdenes de deportación.

Agentes de inmigración vestidos de civil han interceptado a pasajeros en mostradores de registro, puertas de embarque y zonas de llegada. Algunos procedimientos se han realizado discretamente, mientras otros han sido grabados por pasajeros y difundidos posteriormente en redes sociales.

Nueva estrategia de arrestos

La nueva estrategia aparentemente amplía un acuerdo entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el ICE que comenzó en mayo de 2025. En un principio, la TSA compartía información con las autoridades migratorias sobre personas que tenían órdenes de deportación, facilitando su localización en los aeropuertos.

Ahora, de acuerdo con documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y entrevistas con abogados que representan a más de 25 personas detenidas recientemente en aeropuertos, el programa también estaría alcanzando a extranjeros cuyas visas expiraron, un grupo considerablemente más amplio.

Un cambio en la política migratoria

Cada año, cientos de miles de migrantes y visitantes permanecen en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas. Muchos se encuentran en una situación migratoria particular porque esperan la aprobación de extensiones de visa, solicitudes de residencia u otros beneficios migratorios y, en algunos casos, cuentan incluso con permisos de trabajo vigentes.

Históricamente, estas personas no solían ser una prioridad para la deportación, salvo que tuvieran antecedentes penales, y tampoco era habitual que fueran detenidas mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes.

La Administración Trump ha modificado esa política dentro de su campaña de deportaciones masivas.

"Este gobierno está trabajando de manera diligente para garantizar que los extranjeros que se encuentran de forma ilegal en nuestro país ya no puedan volar a menos que sea para autodeportarse fuera del país", dijo un portavoz del DHS, que no confirmó directamente la ampliación del programa.

El gobierno tampoco ha informado cuántas personas han sido detenidas bajo esta nueva modalidad.

La estrategia se desarrolla mientras la Casa Blanca presiona al ICE para aumentar las detenciones en todo el país. El Gobierno ha establecido una meta de 2,000 arrestos migratorios diarios, aproximadamente el doble del ritmo registrado a comienzos de este año.

Casos de detenciones

Entre los detenidos hay cónyuges de estadounidenses. Abogados de inmigración y organizaciones defensoras consultadas describieron casos que incluyen a un ingeniero extranjero que esperaba la extensión de su permiso de trabajo, personas recién casadas con ciudadanos estadounidenses y una mujer que anteriormente trabajó como au pair.

El abogado Charles Kuck, de Atlanta, dijo que nunca había visto una estrategia similar en sus 38 años de ejercicio profesional.

"Y sé que le está pasando a mucha gente", afirmó al Times.

La abogada Shannon Shepherd, vicepresidenta del capítulo de Chicago de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que ella y otros profesionales han comenzado a modificar las recomendaciones que tradicionalmente ofrecían a sus clientes sobre los viajes dentro de Estados Unidos.

"Si estás en proceso de cambiar de estatus, evita cualquier viaje", recomendó.

Uno de los abogados consultados, Ghassan Shamieh, aseguró que la nueva estrategia está ampliando considerablemente el universo de personas susceptibles de ser detenidas.

"No se trata de personas con antecedentes penales", dijo. "Hablamos de personas con solicitudes legítimas pendientes".

Shamieh representa a cuatro personas detenidas recientemente en aeropuertos, entre ellas dos mujeres que se casaron con ciudadanos estadounidenses y se encontraban tramitando su residencia permanente a través de sus esposos.

Detención de Chantal Morales Rojas

Una au pair fue detenida al abordar un vuelo. Uno de los casos que ha generado mayor atención es el de Chantal Morales Rojas, una ecuatoriana de 27 años que fue detenida el 20 de julio cuando se disponía a abordar un vuelo de Southwest Airlines desde Denver hacia Oakland, California.

Morales Rojas había viajado a Denver para visitar a la familia para la que trabajó como au pair.

Al escanear su pase de abordar, se activó una alarma. Poco después, dos agentes vestidos de civil la interceptaron en el puente de abordaje y la sacaron del avión.

Una amiga de la familia que viajaba en el mismo vuelo grabó parte del procedimiento, imágenes que posteriormente se difundieron ampliamente en redes sociales.

Morales Rojas ingresó legalmente a Estados Unidos en enero de 2023 con una visa J-1 como visitante de intercambio. Su visa expiró el 4 de enero de 2025, pero antes de que concluyera su programa presentó una solicitud para permanecer en el país, según su abogada Laura Lichter.

Lichter sostiene que su clienta permaneció en Estados Unidos con conocimiento de las autoridades, pasó verificaciones de antecedentes y recibió autorización de trabajo mientras esperaba que su solicitud fuera procesada.

Sin embargo, el DHS afirmó que Morales Rojas permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa.

Un juez de inmigración le concedió posteriormente la libertad bajo una fianza de 3,000 dólares.

Su abogada también presentó una demanda contra la decisión del Gobierno de arrestarla y mantenerla detenida, alegando que no existía una orden de arresto adecuada ni una determinación individualizada que justificara su detención.

Otros casos de detenciones

También han sido detenidas personas con solicitudes pendientes. Entre los casos reportados figura además el de una mujer ugandesa que utiliza silla de ruedas, padece anemia de células falciformes y tiene una solicitud de asilo pendiente, según su abogado.

En Las Vegas, agentes del ICE intentaron detener a un ciudadano australiano que había permanecido en Estados Unidos después de que venciera su visa. El incidente fue grabado por un testigo y se viralizó en redes sociales.

Las autoridades decidieron dejarlo inicialmente en libertad para reducir la tensión, pero posteriormente fue detenido en Los Ángeles cuando intentaba abordar otro vuelo, según el DHS.

Los nuevos procedimientos han llevado a abogados de inmigración a recomendar a algunos de sus clientes que reconsideren los viajes aéreos dentro del país, incluso cuando cuentan con solicitudes migratorias pendientes o permisos de trabajo.