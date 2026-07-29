Comerciantes y bodegueros demandarán a Mamdani por apertura de supermercados públicos

Nueva York, NY USA - 21 de agosto de 2024: Cartel de la tienda "La Bodega del Medio" sobre una charcutería en Washington Heights, Nueva ciudad de York. ( SHUTTERSTOCK )

Una coalición de empresarios inmigrantes se prepara para demandar a la ciudad de Nueva York para intentar detener el plan del alcalde Zohran Mamdani de establecer cinco supermercados administrados por el Gobierno y financiados con fondos públicos, al considerar que el proyecto generaría una competencia desleal para los pequeños comercios.

La junta directiva de la Multicultural Business Coalition (MBC) aprobó presentar una demanda en las próximas semanas, según informó a The New York Post su presidente, Frank García.

La organización se opone al proyecto municipal, cuyo costo estimado asciende a US$70 millones, y sostiene que los supermercados públicos podrían perjudicar a las bodegas y pequeños establecimientos ubicados en sus alrededores.

"Parece que el alcalde no quiere sentarse a hablar con nosotros", dijo García, quien advirtió que Mamdani "no podrá intimidar a los abogados que vamos a contratar".

La oficina del alcalde no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Comercios de inmigrantes se unen contra el proyecto

La Multicultural Business Coalition fue creada este año con el propósito de establecer un frente común de pequeños empresarios contra la política de supermercados del alcalde.

La organización reúne a 50 cámaras de comercio que representan negocios propiedad de empresarios asiáticos, africanos, caribeños, hispanos, de Medio Oriente y judíos en Nueva York.

García dijo que la coalición pretende recaudar 1 millón de dólares para enfrentar algunas de las iniciativas de Mamdani y financiar la demanda, además de desarrollar una campaña para llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan los pequeños comerciantes.

Entre los principales problemas que afectan a estos negocios, según la organización, se encuentran las dificultades para acceder a capital, los robos en las tiendas y el aumento de costos como el alquiler y los impuestos.

La coalición prevé enviar en los próximos días una carta a la oficina del alcalde para notificarle formalmente su intención de emprender acciones legales.

García no quiso revelar los argumentos específicos que serán incluidos en la demanda.

Temen perder clientes por los precios

La oposición de los comerciantes se intensificó esta semana después de que Mamdani ofreciera nuevos detalles de su plan, incluido un descuento de aproximadamente 30 % en productos básicos como frutas y vegetales, carne, leche, queso y pan.

Los empresarios sostienen que los supermercados administrados por la ciudad tendrían una ventaja frente a los pequeños comercios porque funcionarían en propiedades municipales y, según la oficina del alcalde, no tendrían que pagar alquiler.

Uno de los establecimientos que genera mayor preocupación se proyecta en East Harlem, específicamente en el espacio conocido como La Marqueta.

Representantes del sector han señalado que existen al menos cinco bodegas a pocas cuadras del lugar donde está previsto construir el supermercado municipal.

Algunos propietarios temen que sus negocios pierdan clientes cuando los consumidores descubran que pueden comprar productos similares a precios considerablemente más bajos.

"Tener artículos que se vendan un 30 % más baratos que nuestros precios significa que nadie irá a nuestras tiendas", afirmó Radhamés Rodríguez, presidente de United Bodegas of America.

La National Supermarket Association y otras organizaciones que representan a miles de supermercados y bodegas también han expresado su oposición al proyecto.

Los comerciantes cuestionan que la ciudad continúe adelante con los supermercados públicos independientemente de si terminan afectando a negocios que ya enfrentan dificultades económicas en vecindarios de bajos ingresos.

Mamdani defiende los supermercados municipales

Desde que anunció su propuesta, Mamdani y funcionarios de la ciudad han sostenido reuniones privadas con representantes de pequeños negocios.

Sin embargo, los encuentros no han conseguido disipar las preocupaciones del sector. Según reportes previos, durante algunas de esas reuniones funcionarios solicitaron información a los comerciantes sobre los productos que más venden, algo que aumentó el temor de los empresarios sobre una eventual competencia directa.

Mamdani sostiene que los supermercados municipales no pretenden competir con las bodegas y supermercados tradicionales.

El alcalde ha señalado que los establecimientos de la ciudad no venderán alimentos preparados ni algunos de los productos habituales de las bodegas, como alcohol, cigarrillos y boletos de lotería.

"No buscamos competir con las bodegas o supermercados en lo que respecta a su capacidad para sobrevivir", afirmó Mamdani durante una conferencia de prensa el lunes en la que promocionó el proyecto.

El primer supermercado municipal está previsto para abrir el próximo año en El Bronx.

La coalición empresarial, sin embargo, considera que los precios subsidiados y la ausencia de costos de alquiler podrían colocar a los comercios privados en una posición desfavorable frente a establecimientos respaldados directamente por el Gobierno municipal.