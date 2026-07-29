Haitianos con permisos de trabajo vencidos esperan orden judicial que active el fin del TPS

Unos 350,000 haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos podrían quedar expuestos a la deportación en los próximos días, mientras esperan que una jueza federal de Washington D.C. reciba una orden de la Corte Suprema y levante la suspensión que mantiene temporalmente bloqueado el fin del programa.

La jueza federal Ana C. Reyes debe levantar la suspensión después de recibir el mandato oficial de la Corte Suprema, que el pasado 25 de junio, con una votación de seis a tres, falló a favor de la Administración Trump y permitió avanzar con la terminación del TPS para los haitianos.

El mandato de la Corte Suprema fue enviado el lunes a la corte federal de apelaciones de Washington D.C., antes de ser remitido a Reyes. Una vez la jueza levante la suspensión, la decisión de terminar el TPS entrará formalmente en vigor y los beneficiarios perderán la protección contra la deportación.

La incertidumbre mantiene en alerta a la comunidad haitiana, particularmente en el sur de Florida, donde muchos inmigrantes temen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifique las detenciones y deportaciones hacia Haití.

Permisos de trabajo ya vencidos

La incertidumbre se ha intensificado en la comunidad haitiana del sur de Florida, donde muchos beneficiarios temen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inicie redadas y detenciones una vez que concluya formalmente la protección.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó el lunes como si el TPS ya hubiera terminado, luego de que la Corte Suprema emitiera su mandato a los tribunales inferiores.

Con las autorizaciones de empleo vinculadas al TPS ya vencidas, el DHS publicó un mensaje en la red social X dirigido a los haitianos en el que afirmó que su "prueba gratuita de Estados Unidos ha terminado".

"Sus protecciones del Estatus de Protección Temporal han expirado. Se aplicarán las medidas de control migratorio", indicó el DHS.

La publicación presentaba además dos opciones: "Salga ahora" o "Espere la deportación", y dirigía a los beneficiarios a la página de la agencia para obtener información sobre la salida del país.

Los haitianos aún mantienen una batalla legal

Los abogados que representan a los inmigrantes haitianos que presentaron la demanda original contra la Administración Trump dijeron que todavía están evaluando las consecuencias del fallo de la Corte Suprema.

Los representantes legales informarán a la jueza Reyes antes del 31 de julio si presentarán una demanda modificada.

En febrero, Reyes había suspendido la decisión de la Administración de terminar el TPS para los haitianos. Posteriormente, la Corte Suprema revocó tanto su decisión como la de una corte federal de apelaciones, al determinar que las decisiones del Poder Ejecutivo sobre la política de TPS no estaban sujetas a revisión judicial.

Sin embargo, los magistrados dejaron abierta una vía limitada para que los haitianos continúen cuestionando la decisión del Gobierno bajo un argumento constitucional.

La demanda sostiene que la cancelación del TPS estuvo motivada por discriminación racial y violó la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.

Haití enfrenta violencia y crisis humanitaria

Mientras el caso continúa en los tribunales, los beneficiarios del TPS podrían quedar expuestos a procesos de deportación por parte de ICE y ser enviados a Haití, un país que enfrenta una grave crisis marcada por la violencia de las pandillas, inestabilidad política, pobreza extrema y problemas de acceso a alimentos.

Haití recibió por primera vez la designación de TPS en 2010, después del devastador terremoto que azotó al país y provocó la muerte de más de 300,000 personas, además de desplazar a aproximadamente 1.5 millones.

Desde entonces, el deterioro de las condiciones en Haití, incluyendo la violencia de las pandillas, la inestabilidad política y las recurrentes crisis humanitarias, llevó al Gobierno estadounidense a extender y redesignar repetidamente el programa.

Buscan una alternativa para evitar deportaciones

Ante el inminente final del TPS, algunos defensores de los haitianos han intentado convencer a la Administración Trump de establecer protecciones contra la deportación hacia Haití mediante un mecanismo conocido como Deferred Enforced Departure (DED), o Salida Forzosa Diferida.

El Gobierno de Trump utilizó ese mecanismo durante su primer mandato para proteger de la deportación a miles de liberianos residentes en Estados Unidos después de cancelar el TPS de Liberia.

Posteriormente, el presidente extendió por un año el período de transición.

En 2019, el Congreso aprobó la Ley de Equidad Migratoria para Refugiados Liberianos (Liberian Refugee Immigration Fairness), que permitió a determinados ciudadanos de Liberia que habían permanecido de manera continua en Estados Unidos desde el 20 de noviembre de 2014 solicitar el ajuste de su estatus migratorio a residentes permanentes legales.

Los defensores de los haitianos esperan que una medida similar pueda ofrecer una alternativa a quienes, tras años de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo el TPS, ahora enfrentan la posibilidad de perder su protección y ser enviados a un país sumido en una profunda crisis.