TSA encuentra cinco balas de cañón de la Guerra Civil en una maleta en Alabama

Foto de una bala de cañón robada de la época de la Guerra Civil. ( FUENTE EXTERNA )

Cinco balas de cañón de la época de la Guerra Civil estadounidense fueron encontradas en la maleta de una pasajera durante un control de seguridad en un aeropuerto de Alabama, luego de que un menor las robara de un histórico fuerte militar y las colocara en el equipaje de su abuela sin que ella lo supiera.

El hallazgo ocurrió el 18 de julio en el Aeropuerto Internacional de Gulf Shores, cuando un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detectó mediante rayos X un objeto grande y opaco dentro de una maleta, informó la agencia AP.

Al revisar el equipaje, el agente Justin Dupree encontró las cinco balas de cañón envueltas en toallas de papel y notificó a un supervisor.

«Nunca había visto nada tan singular», declaró Dupree en un comunicado de la TSA. «He visto granadas inertes y munición de entrenamiento, pero nunca una situación de robo de artefactos al estilo Indiana Jones».

Según la TSA, los proyectiles estaban inactivos y no contenían material explosivo ni componentes activos. La pieza más grande tenía aproximadamente el tamaño de un pomelo y un peso similar al de una bala de lanzamiento.

A pesar de que no representaban un riesgo explosivo, las balas de cañón son consideradas munición de artillería y están prohibidas en los aviones, de acuerdo con la TSA.

Robadas de un fuerte histórico

Habían sido robadas de un fuerte histórico. La policía determinó que los proyectiles habían sido robados del Fuerte Morgan, en Gulf Shores, después de identificar las marcas de pintura que el personal del lugar había colocado en las piezas, informó AP.

El fuerte, construido en el siglo XIX, tuvo un papel importante durante distintos conflictos militares, incluida la Guerra Civil estadounidense.

La Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin informó que un menor tomó las balas de cañón de un almacén del fuerte y posteriormente las colocó en la maleta facturada de su abuela.

La mujer aseguró a los agentes que desconocía que los objetos habían sido robados.

La oficina del sheriff indicó que Fort Morgan decidió no presentar cargos y que las cinco balas de cañón fueron devueltas a la histórica instalación, según AP.

Los representantes del fuerte no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.