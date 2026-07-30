Los altos precios de la lechuga y el brote de diarrea explosiva complican a restaurantes en EE. UU.

Los restaurantes estadounidenses que utilizan grandes cantidades de lechuga enfrentan un año complicado debido al aumento de los precios de este vegetal y a un brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga iceberg triturada que ha enfermado a miles de personas en Estados Unidos.

El impacto ya comienza a reflejarse en las ventas de algunas de las principales cadenas de restaurantes. Yum Brands, empresa matriz de Taco Bell, informó el jueves que las ventas de sus establecimientos que llevan al menos un año operando disminuyeron un dos % durante lo que va del período julio-septiembre, debido a la preocupación de los clientes por el brote.

La cifra contrasta con el aumento de un siete % registrado por Taco Bell durante el trimestre abril-junio.

Las autoridades sanitarias federales relacionaron inicialmente el brote del parásito Cyclospora con lechuga iceberg triturada servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Posteriormente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que también se habían registrado casos entre clientes de Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania.

Taco Bell retiró el 17 de julio la lechuga iceberg triturada suministrada por Taylor Farms de todos sus restaurantes en Estados Unidos. Un día después, Taylor Farms retiró del mercado lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

Las ventas de Taco Bell tocaron fondo durante el fin de semana del 18 y 19 de julio, pero desde entonces han mostrado una recuperación constante, explicó Ranjith Roy, director financiero de Yum Brands, durante una conferencia con inversionistas.

Según Roy, durante los últimos cuatro días las ventas de Taco Bell en Estados Unidos habían recuperado aproximadamente la mitad de la diferencia que mantenían respecto al mismo período del año anterior.

El director ejecutivo de Yum Brands, Chris Turner, atribuyó parte de la recuperación a la rapidez con la que Taco Bell actuó para contener el problema y a la comunicación que mantuvo con sus clientes a través de las redes sociales.

La cadena también lanzó promociones especiales para atraer nuevamente a sus clientes, entre ellas una pizza mexicana de un dólar durante determinados días.

Turner señaló que la percepción de los consumidores ha mejorado a medida que estos han comprendido mejor la naturaleza del brote y que el problema no está relacionado exclusivamente con Taco Bell.

Las acciones de Yum Brands subieron alrededor de un 6 % durante las primeras operaciones del jueves.

Otras cadenas también sienten el impacto

Otras cadenas de restaurantes también han comenzado a sentir los efectos del brote, aunque sus productos no han sido vinculados oficialmente por las autoridades a las investigaciones.

Chipotle Mexican Grill informó el miércoles que espera un aumento de apenas un uno % en las ventas de sus establecimientos comparables durante el período julio-septiembre, debido a una reducción en el flujo de clientes asociada al brote.

Anteriormente, la compañía había proyectado un crecimiento de tres % para ese período.

La cadena de restaurantes especializados en ensaladas Chopt, que cuenta con 105 establecimientos, registró una disminución de un 12 % en el flujo de clientes hasta el 23 de julio, según datos de Placer.ai.

Otra firma de investigación de mercado, M Science, determinó que el gasto semanal en Sweetgreen, una cadena especializada en ensaladas, cayó 10 puntos porcentuales durante la primera mitad de julio en comparación con el mismo período del año pasado.

Chopt no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Sweetgreen, que cuenta con 285 establecimientos en Estados Unidos, tampoco confirmó una disminución de sus ventas y aseguró que ninguno de sus alimentos ha sido relacionado con el actual brote de ciclosporiasis.

La empresa afirmó que mantiene estrictos estándares de seguridad alimentaria y que puede rastrear sus ingredientes desde el restaurante hasta la granja de origen.

Mientras tanto, los casos de ciclosporiasis continúan aumentando. La semana pasada, funcionarios federales de salud comenzaron a investigar un nuevo brote que involucra a 72 personas.

Craig Hedberg, investigador de seguridad alimentaria de la Universidad de Minnesota, señaló que a medida que avance la investigación de la FDA las autoridades podrán determinar con mayor precisión qué enfermedades están relacionadas entre sí y cuál es la verdadera dimensión y complejidad del brote.

La lechuga también se ha encarecido

El brote se produce en un momento particularmente difícil para la industria de la lechuga y los consumidores que suelen incluir ensaladas en su alimentación.

El precio minorista de una libra de lechuga iceberg aumentó casi un 20 % entre enero y junio de este año, de acuerdo con datos oficiales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que el mes pasado los consumidores pagaron, en promedio, un 33 % más por todo tipo de lechugas frescas que un año antes.

Los precios anunciados la semana pasada por las principales cadenas de supermercados promediaron 1.86 dólares por una cabeza de lechuga iceberg, 25 centavos más que durante la misma semana del año anterior.

Una cabeza de lechuga de hoja roja costaba 1.66 dólares, 52 centavos más que un año antes, mientras que un manojo de lechuga romana tenía un precio anunciado de 2.49 dólares, un aumento de 1.55 dólares.

Algunos consumidores, sin embargo, encontraron precios más bajos en determinadas mezclas para ensaladas, cuyos precios anunciados eran entre siete y 24 centavos inferiores a los del año anterior, según el USDA.

Elizabeth Canales, profesora asociada de Economía Agrícola de la Universidad Estatal de Mississippi, explicó que las temperaturas inusualmente altas registradas a principios de año en Arizona provocaron que los cultivos maduraran demasiado rápido.

Esto generó importantes brechas en el suministro hasta que la producción de California comenzó a finales de abril.

Los costos del combustible también han representado un desafío. Canales señaló que el aumento de los precios de la energía encarece el transporte y la conservación de la lechuga, un producto particularmente perecedero que requiere refrigeración desde el momento de su cosecha hasta su llegada a los consumidores.

"Es necesario mantener la cadena de frío. La refrigeración y el transporte son muy importantes", explicó.

La lechuga ha estado vinculada anteriormente a varios brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. En 2018, por ejemplo, se registraron dos brotes de E. coli relacionados con lechuga romana cultivada en Arizona y California.