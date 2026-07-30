Desmontan icónico letrero de Macy´s tras más de 60 años en Nueva York

Una foto de septiembre de 2015 muestra el local del gigante minorista Macy's en la esquina entre Broadway y la calle 34, Midtown Manhattan, Nueva York, EE. UU. ( SHUTTESTOCK )

El emblemático cartel publicitario de Macy's con forma de bolsa roja, situado en la esquina de la calle 34 y Broadway, en Nueva York, fue retirado durante el fin de semana para dar paso a dos letreros LED, informaron medios locales.

El espacio publicitario había formado parte del paisaje comercial de la ciudad durante más de 60 años, mientras que la característica bolsa roja ocupaba esa estructura desde al menos 1994.

Un portavoz de Macy's afirmó a NBC News que el letrero "ha sido una parte reconocible de la experiencia de la calle 34 y un símbolo de nuestras profundas raíces en la ciudad de Nueva York".

No obstante, reconoció que "a medida que el barrio continúa evolucionando, el letrero actual, si bien es apreciado, está desactualizado y será retirado como parte de una renovación más amplia por parte del propietario de la valla publicitaria para modernizar el espacio".

El portavoz añadió que la tienda anunciará una nueva imagen para su establecimiento insignia que "honra nuestra herencia a la vez que refleja el futuro" de la empresa.

De acuerdo con el portal Gothamist, que cita registros del Departamento de Edificios de la ciudad, la icónica bolsa gigante pronto será reemplazada por dos nuevos letreros LED.

El medio señala que el mes pasado el departamento otorgó dos permisos a los propietarios del pequeño edificio ubicado en la esquina sureste de la manzana donde se encuentra Macy's: uno para retirar el letrero de Macy's y otro para instalar dos nuevos letreros LED.

El letrero antiguo fue retirado durante el fin de semana, mientras que el nuevo aún no se había instalado hasta el martes, dejando el edificio al descubierto por primera vez en años. La fachada del inmueble de cinco pisos estaba muy deteriorada y sus ventanas permanecían tapiadas.

Los neoyorquinos se habían acostumbrado a la bolsa gigante y algunos quedaron atónitos al ver lo extraña que lucía la esquina sin el emblemático letrero.

Un viejo edificio y una guerra entre gigantes

El letrero ocultaba un edificio más pequeño que permaneció en pie en la esquina de la calle 34 Oeste y Broadway cuando se construyó la tienda de Macy's a principios del siglo XX.

Según un análisis de fotografías de Getty Images, en ese lugar ha habido un enorme letrero desde, al menos, la década de 1950, con la leyenda "Esto es Macy's". En 1992 todavía había un cartel blanco con contornos rojos que promocionaba la tienda como "La tienda más grande del mundo".

Para 1994 ya podía verse una versión temprana de la popular bolsa roja, según un análisis de fotografías de archivo.

La sucesión de letreros en esa emblemática esquina ocultó durante mucho tiempo un edificio independiente, un reducto cuyos propietarios no vendieron el terreno cuando se construyó la tienda departamental, que inicialmente tenía una sola planta. Con el tiempo, Macy's alquiló el espacio para colocar sus grandes vallas publicitarias.

"Fue un comerciante del centro, que competía con Macy's, quien se enteró de que estos últimos buscaban controlar toda la manzana. Aprovechó la oportunidad y compró este pequeño edificio para impedir que se hicieran con el control", explicó Dan Biederman, presidente de la 34th Street Partnership, al narrar parte de la compleja historia relacionada con esa esquina.

El edificio es uno de los llamados "rezagados" de la ciudad de Nueva York, término utilizado para describir inmuebles cuyos propietarios se negaron a vender los terrenos a grandes promotores inmobiliarios, por lo que permanecen como pequeñas parcelas aisladas dentro de proyectos de mayor escala.

El edificio que se resiste a la venta en la manzana de Macy's es un recordatorio de las guerras comerciales del siglo XX.

Según el libro Holdouts! The Buildings That Got in the Way, de Andrew Alpern y Seymour Durst, citado por Gothamist, el propietario del edificio aceptó vender la parcela a los dueños de RH Macy & Company, Jesse y Percy Straus, por 250,000 dólares.

Sin embargo, un agente que trabajaba para Harry Siegel, propietario de la tienda competidora Siegel-Cooper Dry Goods Store, ofreció al dueño 375,000 dólares y finalmente logró adquirir el terreno.

El plan de Siegel era utilizar la propiedad como moneda de cambio para adquirir el antiguo local de Macy's en la calle 14, pero los Straus se negaron. En su lugar, construyeron su edificio alrededor de esa parcela, según los autores.

Posteriormente, una empresa tabacalera alquiló el pequeño edificio, lo demolió y construyó en su lugar un inmueble de cinco plantas. Derrotado, Siegel terminó vendiendo la propiedad, según relata el libro.