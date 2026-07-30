ICE deporta por segunda vez a dominicano tras cumplir condena por tráfico de drogas

Imagen compartida por el ICE de Jonathan Adames, deportado el pasado 14 de julio tras cumplir condena por narcotráfico, es su segunda expulsión de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la deportación, por segunda vez, del dominicano Jonathan Adames, después de que cumpliera una condena por narcotráfico en una prisión federal.

"ICE deportó a este narcotraficante el 14 de julio tras su salida de una prisión federal, donde cumplió una condena de 57 meses", escribió la agencia en su cuenta de X el miércoles 29 de julio.

De acuerdo con el ICE, esta es la segunda expulsión de Adames de Estados Unidos.

El orgullo de la administración Trump

La agencia señaló que, debido al fortalecimiento de la seguridad fronteriza durante el actual mandato del presidente Donald Trump, "los ilegales como Adames no volverán pronto".

En marzo de este año, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informaron a un grupo de periodistas latinoamericanos que los cruces irregulares en la frontera sur habían registrado una reducción significativa en los meses anteriores, en medio de la nueva política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Para ese momento, se habían detenido unas 44,000 personas desde el 1 de octubre, fecha en que comenzó el año fiscal 2026.

La cifra representaba una reducción cercana al 77 % en comparación con el mismo período del año fiscal 2025, cuando se registraron más de 194,000 detenciones, según indicaron las autoridades.

ICE deported this drug trafficker July 14 upon his release from federal prison, where he served a 57-month sentence.



This is Jonathan Adames´ second removal from the United States.



Thanks to @POTUS Trump´s strong borders, illegal aliens like Adames won´t be coming back anytime... pic.twitter.com/q0eI42zuFH — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 29, 2026

Las autoridades estadounidenses atribuyen estos resultados a una combinación de mayor personal, tecnología de vigilancia y ampliación de la infraestructura fronteriza, incluyendo nuevas barreras y sistemas de monitoreo.

Entre las herramientas utilizadas figuran sensores terrestres, drones, cámaras de vigilancia, unidades caninas y patrullajes en terrenos que incluyen desiertos, montañas y zonas urbanas.

"Quien intente entrar ilegalmente en EE. UU. se enfrentará a importantes sanciones penales y a la deportación inmediata", ha dicho Trump, quien ha cuestionado duramente la gestión de la Administración Biden en la frontera sur y la liberación de inmigrantes en condición irregular por parte de jueces en ciudades santuario.