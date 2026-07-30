La Casa Blanca cita el episodio de Ceuta para defender sus políticas antimigratorias

Cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África. ( FUENTE EXTERNA )

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron el jueves sus posturas con respecto a la inmigración utilizando un video del enclave español de Ceuta, adonde cientos de migrantes llegaron masivamente desde Marruecos.

Los migrantes se suman a más de 1,500 que ya habían arribado en los últimos días a esa localidad española en África, una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con ese continente.

El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la ofensiva antimigratoria de Trump, compartió en X un video de la llegada de migrantes a Ceuta y lo comparó con las políticas del partido Demócrata.

"Los demócratas verán cómo tu hogar es pisoteado y robado por invasores y se alegrarán", escribió en esa red social.

Contexto político

Por su lado, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, compartió en X un clip de Fox News sobre el episodio y escribió: "Esto es lo que ocurrió bajo (el expresidente Joe) Biden. Menos mal que el presidente (Donald) Trump fue elegido para que nada de esto volviera a suceder".

Trump logró un segundo mandato tras presentarse con una campaña abiertamente antinmigración, y busca cumplir sus promesas electorales de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, su ofensiva ha generado rechazo en la población y una reacción política que podría afectarle en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos en noviembre.