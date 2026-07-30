"¡Ella mató a los niños!": llamada al 911 del esposo de Lindsay Clancy estremece al tribunal

Lindsay Clancy rompió en llanto este miércoles mientras un jurado escuchaba la angustiosa llamada al 911 que hizo su entonces esposo, Patrick Clancy, después de regresar a su casa y encontrar a sus tres hijos estrangulados en el sótano.

En la grabación, de aproximadamente siete minutos, se escucha a Patrick hablar con su esposa luego de encontrarla gravemente herida y ensangrentada en el patio de la vivienda, tras haberse lanzado desde una ventana del segundo piso.

"Mi´rame", le dice Patrick. "Di mi nombre".

Luego le comunica al operador que irá a revisar a los niños. Momentos después, sus gritos y llanto se apoderan de la llamada al descubrir a sus tres hijos en el sótano.

El operador, desconcertado, pregunta repetidamente qué había ocurrido.

"¡Ella mató a los niños!", grita Patrick.

Tres años después de la muerte de los menores, el juicio por asesinato se ha concentrado en el estado mental de Lindsay Clancy en el momento de los hechos.

Sus abogados intentarán demostrar que padecía psicosis posparto, un trastorno mental poco frecuente que puede estar relacionado con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales posteriores al parto.

Los fiscales, en cambio, sostienen que Clancy, quien anteriormente trabajó como enfermera de parto y maternidad en Massachusetts General Hospital, actuó deliberadamente y debe responder penalmente por las muertes de sus hijos Dawson, de tres años; Cora, de cinco; y Callan, de ocho meses, ocurridas en enero.

Durante los argumentos iniciales del lunes, la defensa sostuvo que Clancy padecía trastorno bipolar y que los antidepresivos que le fueron recetados después del nacimiento de su tercer hijo agravaron su condición.

Según su abogado, el día de los asesinatos Clancy dijo haber escuchado una voz que le ordenaba: "Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas matarte".

Si es declarada culpable de asesinato, Clancy podría ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si el jurado determina que no es penalmente responsable debido a su estado mental, sería internada en un centro estatal de salud mental.

Patrick Clancy ha declarado anteriormente que perdona a su exesposa, a quien considera una persona enferma y no malvada.

El juicio representa la primera vez que ambos se ven desde los asesinatos.

Último recuerdo de sus hijos

Patrick Clancy también declaró ante el tribunal sobre los últimos momentos que pasó con sus hijos antes de descubrir lo ocurrido.

Dijo que la última imagen que conserva de Dawson es la del niño sentado en un sofá mientras comía nuggets de pollo y judías verdes.

Según su testimonio, Lindsay le pidió que saliera brevemente de la casa para comprar comida para llevar y medicamentos para Cora en una farmacia. Los fiscales sostienen que la solicitud fue una estrategia para lograr que Patrick se ausentara de la vivienda.

Durante el juicio se mostró a los jurados un video de las cámaras de seguridad de la farmacia en el que Patrick aparece hablando por teléfono con su esposa mientras le hacía una pregunta relacionada con el medicamento.

"Estaba bastante callada. Parecía que estaba ocupada", recordó. "Recuerdo que colgué pensando que probablemente estaba en medio de bañar a los niños o algo así".

Cuando regresó a casa, Patrick notó un silencio inusual. Llamó a su familia, pero nadie respondió.

Buscó a los niños en sus habitaciones y en el baño, pensando incluso que podrían estar bañándose. Finalmente encontró sangre en el dormitorio principal y una ventana abierta.

Lindsay estaba herida, pero consciente. Le dijo que había intentado suicidarse y que los niños estaban en el sótano, aunque no le informó que habían muerto.

Patrick no se percató de que todavía estaba conectado con el servicio de emergencias mientras bajaba corriendo al sótano.

Allí encontró a sus tres hijos. Todos habían sido estrangulados con bandas elásticas utilizadas para hacer ejercicio.

Los padres de Lindsay, sentados en la primera fila de la sala, también lloraron mientras se reproducía la llamada al 911. Patrick ya había abandonado el tribunal después de concluir su testimonio.

Los jurados también observaron las prendas que llevaba cada niño al momento de morir. Un fiscal sacó las piezas de bolsas plásticas transparentes utilizadas como evidencia.

Entre ellas había pijamas y una bata rosada de Cora; una camisa de dormir y ropa interior con dinosaurios de Dawson; y un mameluco rojo con motivos de copos de nieve que llevaba Callan.

Estado mental de Lindsay, eje del juicio

Patrick Clancy había declarado el lunes sobre el deterioro de la salud mental de su esposa durante los meses previos a los asesinatos.

Según su testimonio, Lindsay le había hablado de pensamientos intrusivos relacionados con hacerles daño a sus hijos y de suicidarse.

La mujer buscó ayuda con especialistas en trastornos del estado de ánimo después del parto y recibió varios medicamentos psiquiátricos. Al no experimentar mejoría, fue ingresada en un hospital psiquiátrico.

Clancy mató a sus hijos 19 días después de recibir el alta.

Patrick declaró que ningún profesional médico le indicó que su esposa no debía quedarse sola con los niños.

"No sabía qué era la psicosis hasta después de que esto ocurrió", afirmó.

Lindsay Clancy y su exesposo también han acusado a los profesionales que la atendieron de no haber diagnosticado, tratado y vigilado adecuadamente su condición, según demandas presentadas a principios de este año.

Durante el interrogatorio de la defensa, el abogado Kevin Reddington buscó demostrar que Clancy cumplía con sus tratamientos y llevaba un seguimiento detallado del deterioro de su salud mental.

La defensa presentó notas manuscritas que Clancy escribía diariamente sobre sus medicamentos y su estado de ánimo. En varias ocasiones anotó la frase "pensamientos horribles".

También tenía un libro y una hoja informativa sobre ansiedad posparto, además de un cuadro en el que registraba sus cambios de ánimo.

Reddington logró que Patrick reconociera que muchas de las consultas médicas de su esposa, a partir del verano de 2022, fueron con enfermeros especializados y mediante videollamadas de Zoom que duraban apenas unos 20 minutos.

Durante el juicio también se revisaron los distintos medicamentos que le fueron recetados, entre ellos Seroquel, un antipsicótico cuya dosis fue aumentada por sus médicos en diciembre.

"La idea era que la ayudara a dormir, pero no mejoró. Empeoró", declaró Patrick Clancy.