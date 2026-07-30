Niño de 10 años muere tras salvar a su hermana en un río de Nueva Jersey

Fotografía del río Passaic en Nueva Jersey. ( SHUTTERSTOCK )

Un niño de 10 años murió y otra menor de la misma edad permanecía desaparecida luego de que ambos fueran arrastrados por las aguas del río Passaic la noche del miércoles mientras jugaban en un parque de esta ciudad, informaron las autoridades.

Un tercer menor, una niña de 11 años, logró sobrevivir al incidente y, según el alcalde de Passaic, Héctor Lora, pudo haber salvado la vida gracias a la intervención de su hermano, el niño de 10 años que murió ahogado.

"Mientras se hundía, la empujó y ella terminó cerca de las rocas, donde pudo subir", relató Lora a periodistas la noche del miércoles. "Ella está viva ahora mismo".

La otra menor de diez años continuaba desaparecida en las primeras horas del jueves, mientras equipos de rescate desplegaban varias embarcaciones y buzos para localizarla.

"Las familias realmente necesitan sus oraciones y su apoyo", expresó Lora en un video publicado en Facebook durante la madrugada del jueves.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de los menores.

Acciones de rescate

Los tres niños fueron vistos en el río Passaic, a la altura de Pulaski Park. Aún no estaba claro cómo terminaron dentro del agua, que presentaba un nivel más alto de lo habitual debido a las fuertes lluvias registradas en la región, según la Policía de la vecina ciudad de Paterson.

Las intensas precipitaciones también provocaron inundaciones en Paterson, donde los bomberos rescataron a unas veinte personas que quedaron atrapadas por el rápido aumento de las aguas, según reportó la agencia AP.

Lora informó que los equipos de emergencia recibieron las primeras llamadas alrededor de las 6:20 de la tarde del miércoles. Antes de que llegaran los rescatistas, un hombre que se encontraba en el parque intentó auxiliar a los menores.

El hombre logró adentrarse unos cinco metros en el río, pero tuvo que desistir cuando la corriente comenzó a arrastrarlo y le impidió llegar hasta los niños.

"El caballero nos expresó su evidente dolor y sufrimiento", dijo Lora.

Los equipos de rescate utilizaron tecnología de sonar para rastrear el río en busca de la menor desaparecida.

El río Passaic recorre aproximadamente 129 kilómetros a través de zonas boscosas y suburbanas antes de atravesar áreas más urbanizadas y desembocar en la bahía de Newark.

La ciudad de Passaic está ubicada a unos 16 kilómetros al norte de Nueva York.