Nueva York restringirá funciones adictivas de redes sociales para menores de 18 años

Jóvenes utilizando las redes sociales en sus móviles. ( FUENTE EXTERNA )

Nueva York anunció las normas definitivas que obligarán a las principales plataformas de redes sociales a restringir determinadas funciones consideradas adictivas para los usuarios menores de 18 años, como parte de una legislación destinada a proteger la salud mental de niños y adolescentes.

La gobernadora de Nueva York y la fiscal general del estado anunciaron la publicación de las regulaciones para implementar la ley "Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act", que establece nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas.

La normativa exige que plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X y YouTube limiten el uso de contenido personalizado mediante algoritmos y suspendan las notificaciones entre la medianoche y las 6:00 de la mañana para los usuarios menores de 18 años, salvo que cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores.

La psicóloga certificada Gabrielle Schreyer-Hoffman explicó que muchas plataformas están diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante el mayor tiempo posible.

"Los algoritmos y las redes sociales —y las aplicaciones en general— están diseñados para generar descargas de dopamina. Su objetivo es atraparte, mantenerte conectado y conservar tu interés", explicó.

Según la especialista, las plataformas analizan cuánto tiempo permanece una persona viendo una determinada imagen o video para ofrecerle posteriormente contenido similar y prolongar su permanencia en la aplicación.

"Por lo tanto, están concebidos para ser adictivos en ese sentido. Los niños, sin duda, sienten esa atracción y son más susceptibles a ella", agregó.

Cómo verificarán la edad

Para determinar si un usuario es menor de 18 años, las plataformas podrán solicitar documentos oficiales de identidad, aunque deberán ofrecer al menos un método adicional para verificar la edad.

Entre las alternativas contempladas están la carga de una fotografía o video, así como el uso de una dirección de correo electrónico o un número telefónico que pueda contrastarse con otras fuentes de información para determinar la edad del usuario.

Las regulaciones establecen que cualquier información utilizada para verificar la identidad deberá ser eliminada inmediatamente.

Las nuevas medidas forman parte de un conjunto más amplio de iniciativas de Nueva York relacionadas con el uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes.

Las autoridades estatales también han prohibido el uso de teléfonos celulares en las aulas y han establecido requisitos para que los chatbots de inteligencia artificial redirijan las conversaciones relacionadas con autolesiones hacia recursos de salud mental y eviten reforzar comportamientos adictivos perjudiciales.

Schreyer-Hoffman advirtió sobre los riesgos que puede representar para los menores recibir información incorrecta de sistemas de inteligencia artificial.

"Es posible que estén recibiendo información inexacta, bajo la creencia de que el modelo de IA siempre proporcionará datos precisos. Se trata de una situación muy peligrosa que, a la larga, realmente les va a perjudicar", señaló.

Expertos piden mayor supervisión de los padres

Ante el creciente uso de redes sociales y herramientas de inteligencia artificial entre menores, los especialistas recomiendan a los padres mantener una supervisión activa de la forma en que sus hijos utilizan la tecnología.

"Lo que sus cerebros perciben es lo que absorben y la forma en que interactúan con el mundo, así como los pensamientos fundamentales que surgen en estos niños", explicó Schreyer-Hoffman.

Por ello, consideró fundamental que los padres conozcan el contenido al que están expuestos sus hijos y procuren que sea saludable y apropiado para su edad.

Multas de hasta 5,000 dólares

La ley SAFE for Kids autoriza a la Fiscalía General de Nueva York a emprender acciones legales contra las empresas que incumplan sus disposiciones, con el objetivo de detener las infracciones.

La normativa también contempla sanciones civiles de hasta 5,000 dólares por cada infracción, además de otras medidas que pueden ser aplicadas contra las compañías que no cumplan con los requisitos.

La ley SAFE for Kids entrará en vigor en enero de 2027