Estados Unidos emitirá 250,000 pasaportes adicionales con un retrato de Trump

Imagen del pasaporte de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la emisión de 250,000 pasaportes conmemorativos adicionales, cuya portada interior incluye un retrato del presidente Donald Trump junto al texto de la Declaración de Independencia.

El documento, denominado "Patriot Passport", fue creado para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense. Inicialmente comenzó a entregarse el 6 de julio en Washington, pero la demanda llevó al Gobierno a ampliar su disponibilidad mediante jornadas especiales en agencias de pasaportes de todo el país.

El diseño también incorpora una ilustración de los padres fundadores firmando la Declaración de Independencia y una bandera dorada con el emblema "Freedom 250". La cubierta exterior conserva el tradicional color azul oscuro, el sello estadounidense y las inscripciones estampadas en dorado.

Aunque se trata de una edición limitada y con imágenes especiales, el Departamento de Estado aseguró que posee las mismas características de seguridad y validez para viajes internacionales que los pasaportes estadounidenses de nueva generación.

Debe solicitarse presencialmente

Los interesados deberán concertar una cita y presentar personalmente su solicitud en la Agencia de Pasaportes de Washington o en uno de los eventos especiales organizados en diferentes estados.

El documento no será entregado a quienes renueven su pasaporte por internet o correo, acudan a una oficina ordinaria de recepción de solicitudes o tramiten el documento en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero.

Esta última condición implica que los ciudadanos estadounidenses residentes en República Dominicana tendrían que viajar a Estados Unidos para solicitar la edición conmemorativa.

Las citas deben gestionarse por teléfono, a través del número habilitado por el Departamento de Estado. No pueden reservarse en línea.

El calendario oficial incluye 28 jornadas entre agosto y septiembre en ciudades como Chicago, Dallas, Detroit, Minneapolis, Nueva Orleans, Los Ángeles, Boston, San Francisco, Filadelfia, Atlanta, Houston, Seattle y Washington. También se realizará un evento en San Juan, Puerto Rico, el próximo 22 de agosto.

Mismas tarifas

Para solicitar el "Patriot Passport" se utilizarán los formularios ordinarios DS-11 o DS-82, dependiendo de si se trata de una primera solicitud o de una renovación. También se aplicarán las tarifas y los tiempos de procesamiento regulares.

La libreta conmemorativa tendrá 26 páginas, la misma cantidad del pasaporte estándar. Los solicitantes que necesiten el formato ampliado de 52 páginas recibirán el diseño convencional y no la edición especial.

Estados Unidos celebró el 4 de julio de 2026 el aniversario número 250 de la adopción de la Declaración de Independencia, aprobada en 1776. El Departamento de Estado presentó el pasaporte como una pieza destinada a conectar la fundación del país con su etapa política actual.