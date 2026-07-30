Aumentan las quejas sobre OMNY, el sistema de pago que sustituyó las MetroCard de Nueva York

ARCHIVO-Nueva ciudad de York, NY; EE. UU. - 6 de diciembre de 2025 - Una pantalla de visualización de una máquina expendedora MetroCard anuncia el final de MetroCards el 31 de diciembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Las quejas de usuarios sobre OMNY, el sistema de pago utilizado en el transporte público de Nueva York, han aumentado en los últimos meses, con pasajeros que aseguran estar pagando más o recibiendo menos beneficios de los que tenían con las antiguas tarjetas MetroCard.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el límite de tarifa semanal de OMNY. El sistema establece que, después de 12 viajes en una semana, los pasajeros no deberían pagar más de 36 dólares durante el resto de ese período.

Sin embargo, Rhiannon Justice, una trabajadora de la economía colaborativa que conversó con el portal de noticias NY1, asegura que termina pagando más de esa cantidad.

"Aquí es donde necesitamos una tarjeta OMNY realmente ilimitada; el límite de 12 usos no sirve", afirmó Justice. "Puedes ir a varios sitios —quizás cinco, seis o siete en un día— y para cuando llega el miércoles, ya has agotado el saldo de tu tarjeta OMNY".

Justice también asegura que tiene problemas para recibir el transbordo gratuito entre el metro y el autobús. Según explicó, cuando los inspectores suben a los vehículos y solicitan el comprobante de pago, el sistema no muestra que ella haya pagado previamente, por lo que le exigen pagar nuevamente.

Ella se niega a hacerlo.

"Me bajo del tren en Yankee Stadium y tomo el autobús BX13 para subir la cuesta, ya que vivo en lo alto de una colina y camino todos los días", explicó.

Quejas similares han aparecido en los comentarios de una publicación de NY1 sobre los lectores de pago instalados en los autobuses. Algunos usuarios aseguran que el sistema OMNY les ha cobrado dos veces cuando realizan transbordos.

Ante estos reclamos, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) pide a los pasajeros que reporten directamente cualquier inconveniente.

"Realmente aconsejaría no depender excesivamente de las redes sociales ni de anécdotas en este asunto", declaró Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA.

Lieber aseguró que los problemas relacionados con OMNY pueden ser rastreados y pidió a los usuarios contactar a la agencia cuando tengan inconvenientes.

"Todo lo que ocurre con OMNY es rastreable. Así que, si alguien tiene un problema, que acuda a nosotros y nos muestre el medio de pago que ha utilizado —ya sea Apple Pay, Google Pay, una tarjeta de crédito o una tarjeta OMNY— y podremos rastrear todo su historial de uso", explicó.

Usuarios cuestionan la complejidad del sistema

Algunos pasajeros también consideran confuso el funcionamiento del límite semanal de OMNY, especialmente porque el período de siete días no necesariamente comienza el mismo día para todos los usuarios.

Trammel Thompson, vicepresidente del sindicato Transport Workers Union, que representa a trabajadores del metro, cuestionó que los pasajeros tengan que conocer cuándo comienza su período semanal para poder aprovechar el beneficio.

"No te lo dicen... tiene que haber un intervalo. Simplemente dicen que pases la tarjeta 12 veces, así que la gente lo hace para obtener el beneficio semanal", señaló Thompson. "Si quieren ofrecer un pase semanal ilimitado, que creen un pase semanal ilimitado".

El sistema cuenta con reglas específicas para que los viajes sean contabilizados dentro del límite de tarifa. Entre ellas se encuentra la necesidad de que transcurran al menos 15 minutos entre cada uso y que el pasajero utilice siempre el mismo método de pago.

Una función que, según el reporte, muchos usuarios desconocen es que al registrar la tarjeta en OMNY.info pueden consultar en internet su historial de viajes y cargos, además de presentar reclamaciones cuando detecten algún cobro incorrecto.

Problemas con el proveedor de OMNY

La MTA también ha enfrentado dificultades con Cubic, la empresa responsable de OMNY, hasta el punto de reducir el alcance de su contrato con la compañía.

Otro de los inconvenientes señalados es que los lectores de OMNY no permiten actualmente consultar el saldo disponible. La MTA asegura que está presionando a Cubic para que esta función pueda incorporarse al sistema.

NY1 contactó a Cubic para obtener una respuesta sobre los problemas señalados, pero la empresa no había respondido.

La MTA, por su parte, defiende el sistema y ha destacado que OMNY eliminó la necesidad de que los pasajeros compraran por adelantado los antiguos pases ilimitados de MetroCard.

"Había algo fundamentalmente injusto en decirle a la gente: ´si quieres un pase mensual, dame más de 100 dólares y adelántale ese dinero a la MTA´", sostuvo Lieber.

Según explicó, cada año quedaban sin utilizar más de 40 millones de dólares correspondientes a pases ilimitados que los pasajeros habían comprado.

OMNY reemplazó progresivamente a MetroCard como sistema de pago del transporte público de Nueva York y permite a los usuarios pagar sus viajes mediante una tarjeta OMNY, tarjeta bancaria sin contacto o servicios digitales como Apple Pay y Google Pay.