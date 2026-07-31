La candidatura de Zohran Mamdani el año pasado prosperó rápidamente, en gran medida por el respaldo de diversos sectores de la ciudad de Nueva York, en momentos en los que muchos, incluso de su propio partido, evitaron endosarlo públicamente debido a su polémico plan para hacer "más asequible" a la gran urbe.

Ahora, a siete meses de asumir el cargo, las medidas económicas del socialista han generado los primeros roces de la administración con estos grupos.

El más reciente de los impases ha sido con los bodegueros, quienes se aliaron con el candidato para tener la oportunidad de discutir su propuesta de supermercados públicos y llegar a un acuerdo que no los afectara. Sin embargo, hoy se sienten usados debido a la insistencia del alcalde en abrir estos negocios.

"Nos dimos cuenta de que él solamente nos usó en el momento para él conquistar la alcaldía y que no nos ha correspondido de la manera que nosotros le exigimos y que era la petición que nosotros teníamos para él y que por eso lo estábamos apoyando", dijo el dominicano Radhamés Rodríguez, presidente de United Bodegas of America.

Rodríguez indicó que se esforzó en hacerle saber al candidato que, aparte de su propuesta de supermercados públicos, había otras "formas mejores" y "diferentes" que combinaran su deseo de ayudar a la comunidad y la protección a los pequeños negocios, que, según destaca, ofrecen un gran servicio a la comunidad.

"Estuvimos abiertos en la pandemia, arriesgando nuestras vidas. Muchos bodegueros y muchos familiares de bodegueros murieron porque ellos estuvieron al frente, nunca cerraron sus puertas y eso provocó que tanto ellos como sus familiares se afectaran. De manera que el que hoy él esté abriendo estos negocios sin pensar en nosotros es muy incómodo", expresó.

El pasado 27 de julio, el alcalde Mamdani anunció oficialmente su propuesta de supermercados públicos, financiados por el gobierno municipal con unos 70 millones de dólares, que prometen descuentos de hasta un 30 % en los productos de la canasta básica, sin importar los ingresos del consumidor.

Además, estima que podrían generar ahorros de hasta 90 dólares mensuales y aproximadamente 1,000 dólares al año.

"El descuento se aplicará a todos, independientemente de los ingresos, con precios fijos y predecibles en lugar de fluctuar semana a semana, como es el caso en tiendas de comestibles privadas", explicó la alcaldía en un comunicado.

La propuesta del sector

No obstante, la propuesta de los bodegueros iba orientada a que el gobierno municipal implementara una serie de subsidios o programas que ayudaran a reducir los costos de operación y que esa disminución se viera reflejada en el precio de los productos que llegaban al consumidor, al considerar que el plan de los supermercados públicos no tendrá el impacto que se espera.

"Yo pienso y estoy convencido de que la cantidad de dinero que él está invirtiendo para poner estos negocios no se compensa con la comunidad a la que él le va a servir", estima el dominicano.

El plan de Mamdani busca construir un supermercado público en cada uno de los cinco condados que conforman la ciudad de Nueva York.

En cambio, según cifras de Rodríguez, en todo el estado hay más de 35,000 locales de venta de alimentos; de ellos, al menos 20,000 son bodegas, de las cuales más del 70 % son propiedad de dominicanos.

"En vez de usar ese dinero para eso (supermercados públicos), pudiera haberlo usado para subsidiar, si es posible, (la luz, la renta, los impuestos y el seguro); incluso tratar de que las bodegas sean más tecnológicas y que parte de ese dinero sirviera para eso y, por ende, le va a servir a una comunidad más grande, usando los negocios que ya existen", explicó.

""Nosotros no vendemos los productos más caros porque queramos; es la inflación la que ha hecho que los artículos lleguen más caros a nuestras familias"" Radhamés Rodríguez Presidente de la Asociación bodegueros “

La propuesta de la alcaldía, que proyecta tener todos los supermercados operativos para finales del primer mandato (2029), también ha provocado el temor de que los bodegueros puedan llegar a perder clientes cuando los consumidores descubran que pueden comprar productos similares a precios considerablemente más bajos, lo que podría llevarlos a cerrar sus puertas.

Para Rodríguez, el impacto será directo para las bodegas que compartan espacio con los supermercados de Mamdani. Sin embargo, considera que una persona no se desplazará más de 10 millas para comprar productos más baratos, por lo que cree que el impacto negativo será mayor que el beneficio que pueda llegar a tener la medida.

"No hay forma de que una gente que esté a 10, 15 o 20 millas del supermercado va a ir allá. O sea, tú le vas a servir a una pequeña comunidad. Entonces no tiene sentido que tú afectes a una cantidad de pequeños negocios para darle un servicio más populista", dijo.

La situación es grave, según advierten, para los comerciantes del East Harlem, específicamente en el espacio conocido como La Marqueta, donde el supermercado municipal competirá directamente con al menos cinco bodegas.

No hubo reuniones con Mamdani

Rodríguez admitió que Mamdani no asumió un compromiso con ellos sobre el tema y que "nunca tuvo reuniones" para hablar con los bodegueros y conocer los puntos que realmente les afectaban. En cambio, según dijo, la alcaldía envió personas para revisar los productos que vendían, así como sus precios.

"Es como que yo voy a abrir un negocio y quiero enterarme de cómo tú estás vendiendo para yo vender más", reflexionó.

También admitió que, después de que Mamdani ganara la alcaldía, no ha sido posible reunirse con él.

"Después que él ganó, jamás nos hemos podido reunir con él. Hemos tenido algunas reuniones con algunos de sus representantes, pero realmente con él no hemos podido tener una reunión", dijo.

La situación ha llevado a que incluso los miembros de la asociación se resientan con Rodríguez, quien no solo endosó a Mamdani, sino que formó parte del equipo de transición de la Administración Adams a la del socialista, aunque admitió que no participó mucho en esa función.

"Muy incómodos conmigo porque yo tomé la decisión de endorsarlo cuando él venía con esta propuesta que era directamente para afectarnos a nosotros, (pero) quizás no saben que yo lo que trataba era precisamente de que esto no sucediera y pensaba que estando dentro de la administración y poder apoyarlo a él iba a poder cambiar eso, pero lamentablemente el hombre no está en eso y está ahí para cumplir con la promesa que hizo", agregó.

El anuncio del lunes también incluyó la publicación de una solicitud de propuestas (RFP) para supermercados o empresas calificadas que se desempeñen como operadores de una o más tiendas públicas, algo que para Rodríguez también forma parte de lo "populista" de la medida, ya que considera que quien gestionará estos locales ya ha sido elegido.

Abiertos al diálogo

A pesar del descontento de los bodegueros con Mamdani, Rodríguez todavía cree en la posibilidad de solucionar el conflicto mediante el diálogo, por lo que aún no apoya la demanda que otros grupos pretenden presentar contra la ciudad para frenar los supermercados públicos.

"Nosotros lo que hemos estado exigiendo es que no las abran. Sé de algunas instituciones que están tratando de demandar al alcalde para que no lo haga, yo no estoy en esa coalición. No creo que sea la manera de que se llegue a un acuerdo. Yo todavía sigo pensando en que él pudiera sentarse con nosotros y buscarle una solución que no afecte a los pequeños negocios", dijo.

Más del 70 % de las bodegas registradas en Nueva York, que Radhamés Rodríguez estimó en más de 20,000, son propiedad de dominicanos.

No obstante, presentar una demanda es una posibilidad que no descarta si el gobierno insiste en abrir los locales.

Ante un panorama en el que los supermercados públicos sean una realidad inminente, el dominicano dijo que esto no significará el fin de las bodegas. Sí estimó que muchas se verán afectadas, pero entiende que el plan de la Alcaldía no será suficiente y que los negocios que representa responden mejor a la realidad de la ciudad.

"Va a afectar a una pequeña cantidad de pequeños negocios, pero eso no va a ser lo que va a desaparecer a nuestras bodegas, jamás", dijo y sentenció: "Nueva York no sería Nueva York sin las bodegas".

La primera tienda de Mamdani está programada para abrir sus puertas a finales de 2027 en Hunts Point, en El Bronx, un vecindario donde, según la alcaldía, el 77 % de los hogares lucha por pagar sus necesidades básicas.