Suspenden a presentadora de noticias en Texas por aceptar entradas gratis para el Mundial y concierto de Bruno Mars

La presentadora de noticias Daniella Guzmán, de la cadena KPRC 2 News, afiliada de NBC en Houston, Texas, fue suspendida esta semana luego de que se conociera que aceptó entradas gratuitas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA y un concierto de Bruno Mars, obsequios otorgados por una corporación gubernamental del condado de Harris.

Guzman, de 44 años y ganadora de cuatro premios Emmy, fue retirada del aire mientras la estación lleva a cabo una investigación interna sobre un posible conflicto de intereses, según reportaron varios medios estadounidenses.

La controversia surgió después de que se revelara que la periodista figuraba entre varias personalidades de alto perfil que recibieron boletos de la Harris County Sports & Convention Corporation (HCSCC), entidad gubernamental encargada de la administración del NRG Stadium, donde se celebraron ambos eventos.

"Queremos informar esta mañana sobre un asunto relacionado con un miembro del personal de KPRC. La estación está al tanto de informes que alegan que la presentadora Daniella Guzmán recibió entradas de cortesía para un concierto y un partido de la Copa Mundial de la FIFA por parte de la Harris County Sports & Convention Corporation", indicó la dirección editorial de KPRC en un comunicado.

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"Tomamos muy en serio cualquier asunto relacionado con posibles conflictos de interés. La señora Guzman ha sido suspendida mientras se determina el resultado de una investigación de la compañía", agregó la estación, que aseguró que el caso será investigado de manera "exhaustiva y justa".

Guzman asistió a un concierto de Bruno Mars y posteriormente al partido del Mundial disputado el 17 de junio entre Portugal y República Democrática del Congo. Ambos eventos tuvieron como escenario el NRG Stadium.

De acuerdo con el medio The Texas Voice, que solicitó documentos públicos para identificar a las personas que recibieron los boletos, Guzman obtuvo tres entradas para el encuentro mundialista y llevó a sus padres. Los tres disfrutaron del partido desde una suite de lujo.

Tras el empate 1-1, la periodista publicó en Instagram un video en formato de vlog en el que documentó su experiencia en el estadio.

"Vivir un partido de la Copa Mundial en Houston con mis padres fue un sueño hecho realidad", escribió Guzman en la publicación, sin explicar cómo había obtenido las entradas.

La presentadora también recibió cuatro boletos para el concierto de Bruno Mars, según los documentos obtenidos por el medio.

The Texas Voice señaló que la aceptación de estos beneficios podría contravenir las políticas de KPRC relacionadas con conflictos de interés.

Antes de la suspensión, el gerente general de KPRC-TV, Sean McLaughlin, había declarado al medio que la estación toma "muy en serio la ética periodística", así como cualquier situación que pudiera generar un conflicto de interés o incluso la apariencia de que este existe.

Al momento de su suspensión, Guzman estaba a cargo de las emisiones informativas de las 5:00, 6:00 y 10:00 de la noche de KPRC 2 News.

La periodista no se ha pronunciado públicamente sobre su suspensión.

Políticos también recibieron entradas

Guzman no fue la única figura pública que recibió boletos gratuitos de la corporación del condado.

Según The Texas Voice, entre los beneficiarios también figuran la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, los cuatro comisionados del condado y un sindicato con participación activa en la política del Partido Demócrata.

Los funcionarios electos recibieron varias entradas para distintos partidos de la Copa Mundial celebrados en el condado.

También recibieron boletos gratuitos para encuentros del torneo la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham; la representante estatal Mary Ann Perez, y Elsa Flores, presidenta de la filial de Texas del sindicato Service Employees International Union (SEIU)