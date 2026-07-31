Investigan como homicidio la muerte de una joven dominicana en Massachusetts

Yoseliani Ann Marte Ocasio en una foto compartida por sus familiares en GoFundMe. ( FUENTE EXTERNA )

Los investigadores forenses de Boston, Massachusetts, informaron el jueves que la muerte de una joven de 18 años, encontrada con un disparo en el interior de una vivienda en el barrio de Mattapan, ha sido clasificada como homicidio.

Yoseliani Ann Marte Ocasio, de origen dominicano, fue hallada sin vida en una casa de Malta Road el sábado 18 de julio, según la policía. La Oficina del Médico Forense Jefe determinó ayer jueves 30 de julio que su muerte fue un homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado si la policía tiene bajo custodia a alguna persona en relación con el tiroteo ni si se ha identificado a algún sospechoso, informó la cadena Telemundo.

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Además, las autoridades de la ciudad han pedido a cualquier persona con información sobre lo sucedido que se comunique al 617-343-4470 o utilice alguno de los canales de denuncia anónima disponibles.

En una campaña de GoFundMe, la madre de Yoseliani atribuyó la muerte de la joven a la "violencia doméstica".

"Con el corazón destrozado, comparto la inimaginable pérdida de mi amada hija Yoseliani, quien trágicamente perdió la vida a los 18 años como consecuencia de la violencia doméstica", escribió Elenie Ocasio.

El tiroteo

Según reportaron medios locales, el caso salió a la luz la tarde del sábado 18 de julio, cuando una persona se presentó en una comisaría de Boston para informar sobre el incidente.

La policía recibió el reporte a la 1:52 de la tarde y, al acudir a la vivienda ubicada en Malta Road, encontró a Yoseliani Ann Marte Ocasio sin vida en el dormitorio de uno de los apartamentos.

En los días posteriores al hecho, familiares, amigos y miembros de la comunidad participaron en una vigilia en honor a la joven, durante la cual soltaron globos al cielo, de acuerdo con Telemundo Nueva Inglaterra.

La investigación también reveló que la vivienda donde ocurrió el crimen pertenece al esposo de la congresista Ayanna Pressley, según los registros de propiedad. No obstante, una portavoz del Departamento de Policía de Boston aclaró el jueves a NBC10 Boston que "no hay absolutamente nada que indique alguna conexión con los propietarios del inmueble".

Previamente, la oficina de Pressley había expresado sus condolencias a los familiares de la víctima en un comunicado enviado a NBC10 Boston.

La concejal municipal Ruthzee Louijeune también manifestó su solidaridad con la familia días después del fallecimiento.

"Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, y ninguna familia debería tener que soportar este tipo de dolor inimaginable", expresó.