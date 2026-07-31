George Santos pagará US$35,000 para cerrar investigación por operaciones en Kalshi

El excongresista estadounidense George Santos acordó pagar 35,000 dólares para resolver una investigación federal relacionada con operaciones que realizó en la plataforma de mercados de predicción Kalshi, en las que apostó contra sus propios planes de asistir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump.

Santos llegó al acuerdo el viernes con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), que determinó que obtuvo más de 17,000 dólares de ganancias con las operaciones y le impuso una multa adicional de 17,500 dólares, informó AP.

El acuerdo también contempla una prohibición de tres años para que Santos opere en mercados regulados por la comisión. El exlegislador republicano por Nueva York no admitió haber cometido ninguna irregularidad.

"Él optó por una resolución rápida y práctica, en lugar de un litigio prolongado y costoso, y esa elección no debe confundirse con una admisión de ningún delito, porque no lo es", dijo el abogado de Santos, Joseph Murray, en un comunicado que el excongresista compartió en X.

La CFTC señaló que Santos había realizado operaciones relacionadas con la posibilidad de que asistiera al discurso de Trump. Kalshi había calculado en aproximadamente 75 % la probabilidad de que el excongresista estuviera presente.

Apostó contra su propia asistencia

Antes del discurso de Trump, celebrado en febrero, Santos había hablado públicamente de sus planes de acudir al Capitolio. Sin embargo, minutos después de iniciado el evento, publicó en X que un contratiempo en el aeropuerto le había impedido llegar.

La situación generó críticas en redes sociales, especialmente después de que usuarios señalaran que las operaciones de Santos en Kalshi estaban relacionadas con su eventual asistencia, informó AP.

En marzo, Santos restó importancia a las críticas durante su podcast.

"Supongo que la gente perdió dinero", dijo. "Algunos ganaron dinero inesperado. Eso demuestra lo frágiles que son estos mercados".

Kalshi había denunciado las operaciones de Santos ante los reguladores. La investigación federal también tuvo consecuencias para su relación con Polymarket, otra plataforma de mercados de predicción, que rompió vínculos con él en junio.

Kalshi informó que emprenderá sus propias acciones legales y que buscará devolver dinero a los operadores si logra recuperar las sanciones monetarias, según AP.

El abogado de Santos sostuvo que su cliente tenía una "intención genuina" de asistir al discurso y que incluso había reservado un hotel y comprado un boleto de avión antes de que una tormenta invernal alterara sus planes.

"El Sr. Santos no ocultó a nadie ni su intención de asistir, ni su cambio de planes de no asistir al discurso sobre el estado de la Unión", dijo Murray. "No hubo absolutamente ninguna intención de engañar a nadie, ni de manipular ningún mercado".

Un excongresista marcado por los escándalos

Santos, quien representó partes de Queens y Long Island en la Cámara de Representantes, se convirtió en una figura nacional después de que se descubriera que había mentido sobre numerosos aspectos de su trayectoria personal y profesional.

El republicano fue expulsado del Congreso y posteriormente se declaró culpable de cargos federales relacionados con fraude electrónico y robo de identidad, mientras las autoridades investigaban el financiamiento de su campaña.

Santos llegó a cumplir menos de tres meses de una condena de más de siete años de prisión antes de recibir un indulto del presidente Trump el año pasado, informó AP.

El excongresista también participará este otoño en el programa de telerrealidad de Fox Special Forces: World's Toughest Test.