Jurado visita la casa donde Lindsay Clancy mató a sus tres hijos

Los miembros del jurado que decidirán el destino de Lindsay Clancy recorrieron el viernes la vivienda de Massachusetts donde, según la fiscalía, la exenfermera mató a sus tres hijos en enero de 2023, en una inusual visita al lugar de los hechos que permitió al panel observar directamente los espacios relacionados con el caso.

Los jurados fueron trasladados en grupos de seis hasta la antigua residencia de la familia Clancy y permanecieron allí durante unos 40 minutos. Durante el recorrido observaron el sótano donde murieron los menores y el patio donde Clancy fue encontrada gravemente herida después de lanzarse desde una ventana del segundo piso.

La acusada no participó en la visita y no ha regresado a la vivienda desde la noche de los asesinatos. La casa tiene actualmente un nuevo propietario.

Jurado visita escena del crimen

La visita forma parte del juicio que busca determinar si Clancy es penalmente responsable de la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

Los abogados de Clancy reconocen que ella mató a los tres niños, pero sostienen que no debe ser considerada penalmente responsable debido a su estado de salud mental.

La defensa afirma que Clancy sufría trastorno bipolar y que desarrolló una psicosis posparto después del nacimiento de su tercer hijo. Según sus abogados, la enfermedad se agravó mientras tomaba antidepresivos recetados y llegó a escuchar una voz que le decía: «Mata a los niños para poder suicidarte».

La fiscalía, en cambio, sostiene que Clancy actuó de manera premeditada y que los asesinatos fueron planeados. Los fiscales aseguran que los recados que Patrick Clancy, entonces esposo de Lindsay, realizó aquella noche fueron una estrategia para conseguir que abandonara la vivienda.

Detalles del caso

Según el relato presentado en el juicio, Patrick Clancy regresó a la casa después de comprar comida para llevar y medicamentos para su hija Cora y encontró a sus tres hijos muertos y a su esposa gravemente herida en el patio.

Como parte de la visita, el jurado también pasó frente al restaurante al que Patrick Clancy acudió aquella noche, ubicado a unos 9 kilómetros de la vivienda, y por una farmacia situada aproximadamente a 1.6 kilómetros de la casa, según informó AP.

Las visitas supervisadas de los jurados a los lugares relacionados con un delito son poco frecuentes en los juicios penales en Estados Unidos. Los tribunales suelen evitar que los miembros del jurado visiten por su cuenta las escenas de los hechos, debido a que las condiciones del lugar pueden haber cambiado desde el momento del delito.

Sin embargo, los jueces pueden autorizar recorridos cuando consideran que observar directamente determinadas distancias, espacios o características puede ayudar a los jurados a comprender las pruebas presentadas durante el juicio.

AP señaló que este tipo de visitas también se han realizado en casos de alto perfil, entre ellos los juicios de asesinato contra Alex Murdaugh y Aaron Hernandez, así como el proceso contra Nikolas Cruz por el tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, y el juicio contra O.J. Simpson.

Clancy permanece paralizada de la cintura para abajo luego de intentar suicidarse la noche en que murieron sus hijos.

Si es declarada culpable de asesinato, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si el jurado determina que no es penalmente responsable debido a una enfermedad mental, sería internada en un hospital psiquiátrico estatal