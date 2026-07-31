Cuatro dominicanas residentes en EE. UU. han llevado la corona de Miss RD en los últimos años

Las candidatas de la diáspora que han recibido el título de Miss RD en los últimos años. ( FUENTE EXTERNA )

La coronación de Melissa Núñez como Miss República Dominicana Universo vuelve a poner en primer plano el creciente protagonismo de las dominicanas residentes en el exterior dentro del principal certamen de belleza del país.

Con Núñez son cuatro las dominicanas radicadas o criadas fuera de República Dominicana que, en la historia reciente, han obtenido la representación nacional para competir en Miss Universo: Kimberly Jiménez, Andreína Martínez, Mariana Downing y ahora Melissa Núñez.

La nueva reina, representante de Concepción de La Vega, escribió este jueves el capítulo más importante de su trayectoria al conquistar la corona durante la edición número 70 del Miss República Dominicana Universo.

En noviembre viajará a Puerto Rico para representar al país en Miss Universo, cuya final está prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Nacida en La Vega y residente en Nueva York, Núñez llega al certamen con una trayectoria que combina formación académica, experiencia profesional en el área de salud mental y una carrera de ocho años como modelo internacional.

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Su triunfo tiene además un significado especial: es la segunda vez que participa en el concurso nacional. En 2024 compitió como representante de la Comunidad Dominicana en Estados Unidos, pero la corona terminó en manos de Celinee Santos.

Una historia que comenzó con Kimberly Jiménez

La presencia reciente de dominicanas de la diáspora en el Miss República Dominicana tuvo uno de sus momentos más destacados con Kimberly Jiménez, dominicana de origen y criada en Puerto Rico.

Jiménez fue designada Miss República Dominicana Universo 2020, luego de haber quedado como primera finalista en la edición anterior. La decisión se produjo en medio de las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de COVID-19.

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En el Miss Universo logró uno de los mejores resultados recientes para República Dominicana al convertirse en cuarta finalista. Jiménez, hija de padre dominicano y madre puertorriqueña, ya había participado anteriormente en Miss Universo Puerto Rico, donde obtuvo el puesto de segunda finalista.

Andreína Martínez, de Nueva York a la segunda finalista de Miss Universo

Un año después, otra dominicana de la diáspora volvió a conquistar la corona nacional.

Andreína Martínez, nacida en Santiago de los Caballeros y criada desde los 13 años en El Bronx, Nueva York, fue coronada Miss República Dominicana 2021 y posteriormente representó al país en Miss Universo 2022, donde alcanzó la posición de segunda finalista.

Su historia marcó un precedente: fue la primera vez en 12 años que una dominicana representante de la comunidad residente en el exterior obtenía la representación nacional para competir en Miss Universo.

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Martínez llegó al certamen con una trayectoria académica y profesional desarrollada en Estados Unidos. Estudió Psicología en The City College of New York y trabajó en el Capitolio estadounidense antes de convertirse en reina de belleza.

Mariana Downing, de Los Ángeles a Miss RD

En 2023 fue el turno de Mariana Downing, nacida en Los Ángeles, California, y con trayectoria profesional desarrollada en Estados Unidos.

Downing fue coronada Miss República Dominicana Universo 2023 tras representar a Sánchez Ramírez. La modelo y actriz, hija de madre dominicana y padre británico, había desarrollado buena parte de su carrera en Estados Unidos antes de asumir la representación dominicana.

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En el Miss Universo, celebrado en El Salvador, no consiguió avanzar a las rondas de clasificación. Su participación, sin embargo, consolidó la presencia de mujeres de la diáspora en el certamen nacional y en el escenario internacional.

Ahora, Melissa Núñez

Con la coronación de Melissa Núñez, residente en Nueva York, vuelve a estar vinculada a la corona dominicana.

La vegana es licenciada en Ciencias Médicas y Psicología por The City College of New York y ha trabajado en el área de salud mental, particularmente con pacientes que enfrentan problemas de abuso de sustancias, durante su experiencia en la Escuela de Medicina de NYU y el Hospital Bellevue.

Antes de continuar sus estudios en Estados Unidos, Núñez cursó tres años de Medicina en República Dominicana. Una beca le permitió trasladarse y completar su formación académica en Nueva York.

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En paralelo, construyó una carrera internacional como modelo de Ford Models, con trabajos para firmas como Moschino, Michael Kors y Alberta Ferretti, además de campañas para Maybelline, NARS y L'Oréal.

Su trayectoria también incluye trabajo social como embajadora de Dress for Success, organización desde la que participa en iniciativas de empoderamiento dirigidas a mujeres que han estado privadas de libertad y buscan herramientas para su reinserción laboral y social.

Ahora, con la banda de República Dominicana sobre sus hombros, Núñez tendrá la oportunidad de continuar una tendencia que en los últimos años ha acercado al Miss República Dominicana a una parte cada vez más visible de la diáspora.

El próximo 24 de noviembre, en Puerto Rico, buscará convertirse en la segunda dominicana en conquistar la corona de Miss Universo, 23 años después de la histórica victoria de Amelia Vega.