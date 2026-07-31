Familias demandan a Meta, TikTok, Snapchat y YouTube tras suicidios de cuatro adolescentes

Las familias de cuatro adolescentes que murieron por suicidio demandaron a Meta, TikTok, Snapchat y YouTube, a las que acusan de haber contribuido al deterioro de la salud mental de sus hijos mediante el uso de plataformas que, según la denuncia, fueron diseñadas para generar un uso adictivo.

De acuerdo con la agencia AP, la demanda fue presentada el jueves ante el Tribunal Superior de Delaware y representa a familias de Texas, Carolina del Norte, Minnesota y Tennessee. Los adolescentes murieron entre julio de 2024 y septiembre de 2025, según los documentos judiciales.

La acción legal se suma a una creciente ola de demandas contra las principales empresas de redes sociales en Estados Unidos, en las que padres y autoridades cuestionan el impacto de estas plataformas sobre los menores y alegan que las compañías conocían los posibles riesgos asociados con su uso.

El Centro Legal para las Víctimas de las Redes Sociales presentó la demanda en representación de las cuatro familias. Su fundador y abogado, Matthew Bergman, afirmó que el caso resulta especialmente relevante porque las muertes ocurrieron después de que ya se habían presentado otras demandas relacionadas con la seguridad de los menores en las redes sociales.

«Estas plataformas siguen cobrándose vidas infantiles, a pesar de las promesas vacías de sus directivos», declaró Bergman en una entrevista. «Esto representa un peligro real e inminente para la salud y la seguridad de los niños, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo», expresaron a AP.

Qué alegan las familias

Según la denuncia, los adolescentes —Livi Castro, de 13 años; Riv Kelleher, de 14; Nathaniel Chambers, de 17, y Dawson Holden, de 18— habrían experimentado problemas como adicción a las redes sociales, falta severa de sueño, depresión, ansiedad e ideación suicida durante años de utilización de las plataformas.

Las familias sostienen que las compañías conocían los posibles efectos negativos de sus productos sobre los usuarios jóvenes y, aun así, mantuvieron características que, según la demanda, incentivaban un uso prolongado de las plataformas, declaró AP.

Las acusaciones forman parte de un litigio en curso y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.

Google, propietaria de YouTube, defendió sus políticas de protección a los menores.

«Brindar a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo. En colaboración con expertos en salud mental y crianza, hemos desarrollado servicios y políticas para ofrecer a los jóvenes experiencias adecuadas a su edad y a los padres controles sólidos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y estamos revisando las alegaciones de esta demanda», declaró un portavoz de la compañía.

Los representantes de Meta, TikTok y Snap no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las demandas contra las redes sociales aumentan

El nuevo proceso judicial se produce mientras Meta, TikTok, Snapchat y YouTube enfrentan numerosas demandas estatales y federales relacionadas con el supuesto impacto de sus plataformas en niños y adolescentes.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, enfrenta actualmente un juicio en Tennessee iniciado por el fiscal general del estado, quien acusa a la empresa de diseñar sus plataformas para hacerlas adictivas para los jóvenes y de no advertir adecuadamente sobre los riesgos.

Además, Meta se prepara para otro proceso judicial en California relacionado con una demanda presentada por varios estados en 2023. En ese caso, las autoridades alegan que la empresa incorporó funciones adictivas y recopiló datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

Sin embargo, no todas las demandas contra las compañías tecnológicas llegan a juicio. Algunas son retiradas o terminan mediante acuerdos extrajudiciales.

La presión también ha alcanzado al Congreso estadounidense. El Senado aprobó hace dos años la Ley de Seguridad Infantil en Internet, respaldada por grupos de padres y organizaciones defensoras de los derechos de los niños, pero la Cámara de Representantes no llegó a votar esa versión de la legislación.

Mientras continúan los procesos judiciales, las empresas tecnológicas enfrentan además costos legales cada vez mayores. Meta informó esta semana que sus gastos legales alcanzaron los 2,400 millones de dólares durante el segundo trimestre, contribuyendo a una caída de 14 % en sus beneficios durante ese período.