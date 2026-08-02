Dos dominicanas son acusadas de robar mercancías en EE. UU. para revenderla en RD

Mercancía encontrada durante la ejecución de una orden de registro en una de las casas de las acusadas y compartida por la fiscalía de Queens. ( FUENTE EXTERNA )

Dos mujeres de origen dominicano fueron acusadas de posesión criminal de bienes robados, hurto mayor, conspiración y otros delitos por presuntamente operar una red internacional de robo desde sus residencias en Nueva York, una de las cuales funcionaba como guardería.

De acuerdo con un comunicado de la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, María "Glenny" Betances y su hija, Lesli Cruz, dirigían a cómplices para robar mercancía específica de alta demanda en tiendas, incluidos cosméticos y ropa, para luego revenderla tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.

"Según las acusaciones, estas acusadas dirigían a grupos de ladrones para robar en numerosos comercios del área metropolitana de Nueva York, almacenaban la mercancía en sus casas y luego la anunciaban en redes sociales para su venta local. Otros productos se enviaban a la República Dominicana para su reventa en ese país", declaró Katz sobre el caso.

Betances, de 47 años y residente de Valley Stream, y Cruz, de 24 años y residente de East Elmhurst, fueron acusadas formalmente de posesión criminal de bienes robados en segundo grado, intento de posesión criminal de bienes robados en segundo grado, hurto mayor en tercer grado y conspiración en cuarto grado.

Betances también fue acusada de poner en peligro el bienestar de un menor, ya que dirigía la guardería "Smile Bright", para niños de entre seis semanas y 12 años, en su casa de Valley Stream mientras presuntamente se realizaban las ventas de la mercancía robada.

Las autoridades recuperaron en ambas residencias más de 5,000 artículos robados con un valor minorista combinado de 159,602 dólares, además de 30,000 dólares en efectivo.

Betances compareció ante el juez Thomas Wright el 24 de julio, quien le ordenó regresar al tribunal el 29 de septiembre. Su hija compareció ante la jueza Lana Schlesinger el 22 de julio y también deberá regresar al tribunal en esa misma fecha.

De ser declaradas culpables, ambas se enfrentan a penas de entre cinco y quince años de prisión.

Otros dos acusados se encuentran bajo custodia por asuntos no relacionados con este caso y se espera que comparezcan ante el juez en una fecha posterior. Otras dos personas permanecen prófugas, informaron las autoridades.

Así operaban

De acuerdo con la fiscalía de Queens, Betances y Cruz dirigían a otras cuatro personas, a quienes presuntamente ordenaban robar grandes cantidades de mercancía de tiendas como Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods, CVS y Ulta Beauty en Queens y Staten Island, así como en los condados de Nassau, Westchester y Rockland.

Las mujeres solicitaban artículos que pudieran revenderse rápidamente y a un precio elevado.

La banda vendía la mercancía a Betances en su casa, en el apartamento de Cruz o en otros lugares de Queens cercanos a la vivienda de Cruz.

La investigación

La fiscalía inició a principios de este año una investigación sobre una presunta operación de robo en tiendas y recepción de bienes robados en la vivienda y guardería de María Betances, en colaboración con la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional.

Entre el 10 de febrero y el 16 de julio de 2026, agentes encubiertos realizaron diez ventas de supuestos artículos robados a Betances y a su hija. Ambas presuntamente pagaron entre el 17 % y el 37 % del precio de venta al público de los artículos, que incluían productos de belleza y ropa.

Durante la primera de estas ventas, Betances manifestó a los investigadores que estaba interesada en comprar productos de belleza de alta gama de marcas como Dior, Gucci, Prada y Chanel, entre otras. También se alega que solicitó 2,000 pares de pantalones vaqueros ajustados para mujer de American Eagle.

El 14 de abril, una empresa de transporte retiró un bidón (tanque o barril) azul del garaje de Betances y lo cargó en un camión. Posteriormente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) retuvo el recipiente en las instalaciones de la empresa.

Un registro del contenido, autorizado por un juez, permitió recuperar 760 artículos de belleza con un valor minorista total de 22,419 dólares, que presuntamente habían sido robados por la banda de ladrones o adquiridos por las acusadas a agentes encubiertos, según la fiscalía.

Lo incautado

Una orden de registro ejecutada el 21 de julio en la vivienda de Betances resultó en la incautación de 4,272 artículos presuntamente robados, con un valor minorista combinado de 131,114 dólares, incluidos cosméticos, juguetes sexuales, pijamas y prendas de vestir de comercios como Ulta Beauty, Victoria's Secret y Polo Ralph Lauren, entre otros.

Además, las autoridades ocuparon cientos de dispositivos de seguridad y alarmas rotas, herramientas para retirar esos dispositivos y 10,000 dólares en efectivo.

Otra orden de registro ejecutada ese mismo día, esta vez en la vivienda de Cruz, permitió recuperar 101 artículos presuntamente robados, con un valor combinado de 6,067 dólares, procedentes de Macy's, American Eagle, Longchamp, Walmart y otros comercios. También fueron ocupados 20,000 dólares en efectivo.