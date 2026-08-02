EE. UU. concentra el 66 % de los asesinos en serie conocidos del mundo

Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de asesinos seriales registrados hasta la fecha y supera con amplio margen a las demás naciones que figuran en la lista, según un nuevo estudio al que tuvo acceso el New York Post.

De acuerdo con el medio, el país norteamericano concentra 3,615 de los asesinos en serie conocidos en el mundo, lo que representa el 66.2 % del total.

La cifra es unas 18 veces superior a la de los países que ocupan el segundo y el tercer lugar: Rusia, con 196, y el Reino Unido, con 190.

Las probabilidades de que una persona sea alcanzada por un rayo en Estados Unidos (1 entre 15,300) son mayores que las de vivir al lado de un asesino serial (1 entre 94,800).

No obstante, es más probable compartir vecindario con un asesino en serie que ganarse el premio mayor del Mega Millions (1 entre 292.2 millones) o ser atacado por un tiburón (1 entre 11.5 millones).

Los estados donde es más probable vivir junto a un asesino en serie

Aunque Nueva York ha registrado 39 asesinos en serie conocidos y 677 víctimas, ocupa el puesto 48 entre los 50 estados de Estados Unidos en cuanto a la concentración de este tipo de criminales por cantidad de habitantes, según un análisis realizado por PokerTub, que calculó la cantidad de asesinos en serie por millón de habitantes en cada estado para estimar la incidencia per cápita.

En el caso de Nueva York, con una población superior a los 20 millones de personas, la tasa es de 1.95 asesinos en serie por cada millón de habitantes, lo que equivale a un caso por cada 512,821 residentes.

El informe contrasta esa cifra con la de Wyoming, que encabeza la lista con 13.59 asesinos en serie por cada millón de habitantes, equivalente a un caso por cada 73,584 residentes.

Alaska ocupa el segundo lugar, con 12.21 asesinos en serie por millón de habitantes, seguida de Oregón (7.49), Montana (6.99) y Misuri (6.54), que completan los cinco estados con la mayor incidencia per cápita.

En contraste, California ha registrado el mayor número absoluto de asesinos en serie conocidos, con 128 casos, seguida de Texas, con 90, y Florida, con 76. Sin embargo, debido a sus grandes poblaciones, estos estados se ubican en posiciones intermedias cuando se analiza la tasa por habitante.

En el caso de Nueva Jersey, el análisis identificó 24 asesinos en serie conocidos y 232 víctimas. Su tasa es de 2.51 asesinos en serie por millón de habitantes, lo que sitúa al estado en el puesto 36 a nivel nacional.

Los estados con la menor incidencia per cápita son Minnesota, con 1.20 asesinos en serie por millón de habitantes, y Pensilvania, con 1.38.

James Thompson, estratega de PokerTube, señaló al New York Post que la mayor concentración de asesinos en serie en Estados Unidos "parece ubicarse principalmente en el oeste del país", ya que seis de los diez estados con las tasas más altas pertenecen a esa región.

Atento a los patrones

El especialista agregó que, aunque no existe un perfil único para identificar a un asesino en serie antes de que cometa un delito, algunos patrones de conducta pueden representar señales de alerta cuya detección temprana podría contribuir a prevenir futuros hechos de violencia.

La violencia reiterada

La falta de empatía

El remordimiento

La manipulación

Historial de causar daño a otras personas

Entre los casos más conocidos relacionados con Nueva York figura el de David Berkowitz, conocido como el "Hijo de Sam", quien cumple múltiples cadenas perpetuas por una serie de asesinatos cometidos en la década de 1970.

El informe también menciona a otros notorios asesinos en serie de Estados Unidos, como Ted Bundy, John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer.

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