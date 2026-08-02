Voraces incendios forestales arrasan Spokane, en el noroeste de Estados Unidos

Foto compartida en X por los estragos causados por el incendio Old Trails en Spokane. ( FUENTE EXTERNA )

Voraces incendios forestales devastaron la madrugada del domingo gran parte de la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, donde miles de personas estaban bajo órdenes de evacuación.

El estado de Washington atraviesa su cuarto año consecutivo de sequía y las autoridades advierten que la temporada de incendios de 2026 ya figura entre las más intensas desde que existen registros.

Las autoridades de Spokane, de unos 230,000 habitantes, aún no han informado si hubo muertos o heridos.

Los tres incendios activos en la ciudad y sus alrededores arrasaron ya unas 2,200 hectáreas en total, según CNN.

Imágenes publicadas en X por Natalie Grant, presentadora del canal de televisión local KXLY 4 News Now, muestran casas de las que sólo quedan la chimenea y algunos muebles ennegrecidos por la ceniza.

Según esta cadena, no menos de 600 edificios resultaron dañados.

El fuego mayor, bautizado Old Trails, se adentró en la ciudad tras cruzar el río Spokane el sábado por la tarde, reportó el periódico Spokesman-Review.

Videos grabados el sábado por los residentes ya mostraban casas devoradas por las llamas o reducidas a cenizas, mientras el fuego, avivado por el viento, avanzaba de forma incontrolable en condiciones de calor intenso y sequía extrema.

Las condiciones meteorológicas seguían siendo propicias para la propagación de las llamas el domingo.

"El viento se reforzará esta tarde y amainará después de medianoche. Aunque será menos fuerte que ayer, el riesgo de incendio sigue siendo elevado", advirtió en X el Servicio Meteorológico Nacional para Spokane.

UPDATE — The Old Trails Fire near Spokane, Washington has exploded to roughly 3,500 acres and pushed into the city itself, in what The Spokesman-Review is calling one of the worst natural disasters in Spokane's history. Driven by 35–45 mph wind gusts and single-digit humidity,... pic.twitter.com/UNhsl7b9W0 — The Informant (@theinformant_x) August 2, 2026

"Una pared de llamas"

Largas filas de vehículos se veían en las carreteras tras la emisión de una alerta de evacuación de máximo nivel para amplias zonas del norte de Spokane.

"Estaba sentada cerca de una escuela primaria cuando vi una pared de llamas al este del edificio, así como una inmensa columna de humo negro y una pared de fuego que avanzaba hacia mí", relató Alexandra Duggan, periodista especializada en cuestiones de seguridad pública en el Spokesman-Review.

En algunos barrios, cubiertos por densas columnas de humo, algunas casas explotaron con fuertes detonaciones, informó este diario local.

La Guardia Nacional de Washington dijo en X que estaba "movilizando unidades rápidamente" para ayudar a combatir las llamas en la ciudad.

Este cuerpo de reserva afirmó también, en un mensaje publicado el domingo por la mañana, que sus fuerzas aéreas habían descargado cerca de 3,5 millones de litros de agua en 137 horas para apagar estos incendios.

El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia, que incluye la prohibición de quemas al aire libre hasta el 30 de septiembre.

"Nuestra sequía sin precedentes y los fuertes vientos están creando condiciones peligrosas en todo el estado", dijo en un comunicado

"Este año ha sido uno de los más activos en materia de incendios forestales desde que se tienen registros, y apenas estamos empezando agosto", declaró a su vez Dave Upthegrove, comisionado de tierras públicas, mientras el cambio climático crea condiciones propicias para incendios forestales devastadores.