Dominicano es hallado muerto a puñaladas en edificio de lujo de Nueva York; detienen a hombre desnudo

Un joven dominicano de 36 años fue encontrado muerto con múltiples heridas de arma blanca dentro de su apartamento en un lujoso edificio residencial de Long Island City, Queens, en un caso que mantiene a la Policía de Nueva York tras la pista de varios posibles involucrados.

La víctima fue identificada como Carlos Penzo, residente de Queens, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del sábado en un apartamento del edificio The Hayden, situado en el 43-25 de Hunter Street.

Detalles del crimen

Penzo fue encontrado sentado en posición vertical dentro de la bañera, con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, el rostro y el pecho. Los agentes también encontraron un cuchillo y una pistola eléctrica tipo taser sobre su regazo, mientras que otras dos armas blancas fueron recuperadas, una sobre una cama y otra dentro del fregadero.

El hallazgo se produjo después de que agentes acudieran al edificio poco antes de la 1:00 de la tarde, tras activarse una alarma de incendio en la azotea.

Al llegar, personal de seguridad encontró a un hombre desnudo utilizando un extintor para rociar las cámaras de vigilancia del edificio. El individuo posteriormente intentó ingresar por la fuerza a uno de los apartamentos, según fuentes policiales citadas por medios locales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/haydenlicapartments001-4d9130a0.jpg The Hayden, la lujosa torre de apartamentos de Queens, NY. (FUENTE EXTERNA)

Acciones policiales

La Policía lo detuvo y, al revisar el apartamento al que presuntamente intentaba entrar, encontró a Penzo muerto en el baño. El dominicano fue declarado muerto en el lugar.

El hombre permanece bajo custodia y es considerado una persona de interés en el caso. Hasta el momento, la Policía no ha presentado cargos en su contra.

Los investigadores también creen que hasta otras dos personas pudieron haber estado dentro del apartamento y buscan determinar si tuvieron alguna participación en el crimen.

Las autoridades aún no han establecido el móvil del homicidio y revisan los antecedentes y las circunstancias que rodeaban a Penzo para esclarecer qué ocurrió dentro del apartamento.

El edificio

El crimen ocurrió en The Hayden, un edificio residencial de 51 unidades ubicado en Court Square, una zona de alta demanda de Long Island City.

De acuerdo con listados inmobiliarios, los apartamentos de dos habitaciones en el complejo pueden superar los US$6,000 mensuales de alquiler.

El homicidio se registra en momentos en que Nueva York reporta una reducción en los asesinatos. Hasta finales de junio, los cinco condados contabilizaban 122 homicidios, casi un 25 % menos que los 162 registrados durante el mismo período del año anterior.

Contexto y cifras

En el área de Queens North, que incluye el Precinto 108, donde ocurrió el homicidio, se habían registrado 12 asesinatos durante los primeros seis meses del año, frente a 14 en el mismo período del año anterior.