Se derrumba edificio en construcción en Nueva York

Imagen muestra como quedó un edificio tras su colapso en Mount Vernon. ( FUENTE EXTERNA )

Un edificio desocupado de tres plantas y un sótano que se encontraba en construcción se derrumbó en Mount Vernon, al norte de la ciudad de Nueva York, provocando daños a varios vehículos estacionados, aunque sin dejar personas heridas.

El colapso ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana del pasado jueves en el número 16 de North Bond Street, entre Mount Vernon Avenue y Oak Street, según informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Mount Vernon indicó que recibió una llamada de emergencia poco después de producirse el derrumbe.

Como medida preventiva, fueron evacuados los edificios ubicados en los números 14 y 18 de North Bond Street. Además, se suspendió el suministro eléctrico y el tránsito estuvo parcialmente restringido.

Hasta la tarde de ayer domingo, las autoridades municipales llevaban a cabo evaluaciones exhaustivas, incluyendo revisiones de los edificios colindantes y de los sistemas de techado, para determinar cuándo será seguro el retorno para las personas evacuadas.

Un video captado por una cámara de vigilancia muestra el momento en que la estructura se precipita al suelo. Mientras un hombre que permanecía sentado en la acera de enfrente se levanta de inmediato, un joven atraviesa la escena impávido, apenas esquivando los escombros recién caídos sobre el pavimento a bordo de una patineta eléctrica.

Have you ever felt as if your world was falling apart all around you?

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A vacant three-story building collapsed in Mount Vernon on Thursday morning, crushing parked cars along the street.



It happened while workers were taking a break at the building... pic.twitter.com/NMSNFJycaY — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) July 30, 2026

Pocos segundos después, un grupo de personas camina hacia los restos del edificio para averiguar qué había ocurrido.

Los únicos afectados fueron varios vehículos estacionados justo frente al edificio, que, según medios locales, había sufrido graves daños debido a un incendio en 2023.

El propietario obtuvo permisos, a finales del año pasado, para realizar trabajos de rehabilitación estructural. La edificación había sido construida en 1927.

¿Qué pasó?

De acuerdo con un comunicado citado por medios locales, los trabajadores se encontraban apuntalando la estructura para estabilizarla cuando ocurrió el colapso.

Tres obreros realizaban labores en la parte trasera del edificio en ese momento, pero ninguno resultó lesionado. Según las autoridades, los trabajadores se encontraban tomando un descanso cuando la estructura comenzó a desplomarse, lo que evitó una tragedia.

"Estaban tomando un descanso y, por suerte para ellos, se encontraban en la parte trasera del edificio cuando ocurrió el derrumbe", explicó Rodney Samson, jefe del Departamento de Bomberos de Mount Vernon. "Fue un derrumbe en cadena, lo que significa que cada piso se desplomó uno sobre otro".

Las autoridades informaron que la investigación está en marcha para determinar las causas del colapso.

El incidente ocurre pocas semanas después de que un hundimiento obligara a evacuar la antigua torre de Pfizer, en Midtown Manhattan, un edificio que está siendo convertido en miles de apartamentos, lo que también generó preocupaciones sobre la seguridad de la estructura.