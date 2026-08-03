Detienen a hombre sospechoso de un homicidio cuando intentaba viajar a República Dominicana

Un hombre identificado como Federico Pérez Polanco, de 43 años, fue detenido en un aeropuerto de Nueva Jersey cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo con destino a República Dominicana.

Pérez Polanco era buscado por las autoridades como principal sospechoso de un homicidio ocurrido en Reading, Pensilvania.

El arresto se produjo horas después de un tiroteo registrado durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en la cuadra 1400 de North 5th Street, según informó Univision.

Las autoridades informaron que la víctima, un hombre de 32 años, recibió múltiples disparos. Los equipos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron su muerte poco después.

De acuerdo con las autoridades, Pérez Polanco abandonó Reading horas después del tiroteo y se trasladó a Nueva Jersey, desde donde presuntamente intentaba salir del país.

Proceso de extradición

La Policía informó que el sospechoso permanece bajo custodia mientras se completa el proceso de extradición a Pensilvania, donde enfrentaría un cargo de homicidio en primer grado.

La Oficina Forense del Condado de Berks informó que investiga el caso como un homicidio y señaló que la identidad del fallecido permanece bajo reserva mientras se notifica a sus familiares.

El alcalde de Reading, Eddie Morán, reconoció el trabajo coordinado de las agencias que participaron en el operativo y afirmó que el arresto representa un avance importante en el proceso para hacer justicia.

La investigación permanece abierta. Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información relacionada con el tiroteo que se comunique con el Departamento de Policía de Reading para colaborar con las pesquisas.