Olvidar estos documentos podría retrasar su proceso de visa, advierte la Embajada de EE. UU.

Los solicitantes de una visa de residencia a través de un ciudadano estadounidense con el que no tienen un vínculo sanguíneo deben llevar todos los documentos civiles que prueben esa relación. De lo contrario, el proceso podría sufrir retrasos, según el más reciente recordatorio de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana.

En su artículo de este lunes de la columna "Pregúntale al cónsul", la misión diplomática explicó que los hijastros de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente legal, así como los padrastros o madrastras de un ciudadano estadounidense, deben presentar los documentos civiles originales correspondientes el día de la entrevista.

Los documentos requeridos son:

Acta de nacimiento original.

Acta de matrimonio que establezca la relación entre el padrastro o madrastra y el hijastro, ya que ambos están legalmente vinculados a través del matrimonio con el padre o la madre biológicos. Este documento es esencial para demostrar la elegibilidad.

Si el peticionario o el padre o la madre biológicos contrajeron matrimonio anteriormente, deberán presentar las actas de divorcio o los certificados de defunción correspondientes, según sea el caso.

Solo en algunos casos se aceptan copias

La embajada precisó que, en el caso de los matrimonios y divorcios realizados en la República Dominicana, solo se aceptan las actas originales. Para los celebrados en Estados Unidos, se aceptan los documentos originales o copias certificadas.

"Si olvida llevar estos documentos civiles requeridos, es probable que tenga que reprogramar su entrevista, lo que retrasará el proceso de visa. Para evitar contratiempos, verifique que tenga todas las actas de matrimonio y divorcio necesarias antes de la fecha de su cita", advirtió la embajada.