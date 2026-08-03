Los restos de Rebecca DePaula, agente del NYPD fallecida en RD, serán llevados a EE. UU.

Los restos de Rebecca DePaula, la agente de la Policía de Nueva York que murió tras someterse a una cirugía estética en la República Dominicana, serán trasladados a Estados Unidos para recibir sepultura, mientras las autoridades dominicanas esperan los resultados de los análisis forenses para continuar con las investigaciones del caso.

DePaula, quien era oficial del Precinto 46 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y pastora de una iglesia en esa ciudad, falleció la madrugada de ayer domingo después de presentar complicaciones tras una intervención para retirarse implantes mamarios, según informaron sus familiares.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif) para los procedimientos de rigor, antes de ser llevado a Nueva York, donde la esperan su esposo y sus tres hijos.

A la espera del Inacif

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo la mañana de este lunes a periodistas que los investigadores de la institución y del Ministerio Público están a la espera de la autopsia y la necropsia que está realizando el Inacif para poder dar seguimiento al caso.

"Oportunamente, cuando esto se complete, podremos ofrecer mayores detalles", afirmó.

Pesqueira declinó ofrecer más información sobre el caso al considerar que no está facultado para pronunciarse sobre aspectos médicos e insistió en esperar las conclusiones del instituto para emitir un informe.

"Nosotros tenemos conocimiento de algunos detalles, pero no somos facultativos en el área de la salud para dar esos detalles. Entendemos que los aspectos médicos deben ser tratados por peritos en la materia y nosotros vamos a esperar los resultados de la autopsia y la necropsia que habrá de emitir el Inacif para poder nosotros dar ese informe a los medios de comunicación", reiteró.

La joven, de 31 años, inició su servicio en el NYPD en enero de 2025 y desde junio pasado formaba parte del Precinto 46, cuya jurisdicción abarca los barrios de Fordham, University Heights, Morris Heights y Mount Hope, en El Bronx.

Es al menos la cuarta mujer que fallece en los últimos cinco meses en la República Dominicana tras someterse a procedimientos estéticos.

Los familiares de DePaula informaron a SIN Noticias que la joven, oriunda de Santiago de los Caballeros, había llegado al país aproximadamente una semana antes con el propósito de retirarse unos implantes mamarios por recomendación médica relacionada con su estado de salud.

De acuerdo con el relato difundido por ese medio, la joven habría contraído una bacteria que, según les informaron los médicos, le provocó una severa diarrea que complicó su estado de salud.

Sus familiares en el país pidieron a las autoridades investigar las circunstancias del caso y determinar si existió alguna mala práctica médica o negligencia durante el procedimiento.

La intervención fue realizada en un centro de medicina estética ubicado en el Distrito Nacional.

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Compañeros del NYPD lamentan su muerte

La muerte de DePaula provocó reacciones entre sus compañeros de servicio en Nueva York. La Organización de Oficiales Dominicanos de Nueva York (NYDO, por sus siglas en inglés) expresó su pesar mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Con profundo pesar compartimos la noticia del fallecimiento de la miembro de NYDO, la oficial de policía Rebecca DePaula", indicó la entidad, que también pidió oraciones por sus familiares y destacó su vocación de servicio.

Además de servir como oficial del NYPD, DePaula era pastora cristiana junto a su esposo y dedicaba parte de su tiempo al trabajo comunitario. Le sobreviven tres hijos menores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la causa del fallecimiento ni han ofrecido resultados de las investigaciones sobre el caso.