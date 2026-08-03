Confirman en Nueva York primer caso del virus Bourbon; rara enfermedad transmitida por garrapata

Un hombre de 67 años de Long Island se convirtió en el primer caso confirmado del virus Bourbon en el estado de Nueva York, una enfermedad poco común que se cree que se transmite a través de garrapatas infectadas y para la que todavía no existen pruebas comerciales ampliamente disponibles.

De acuerdo con People, Michael Larkin, residente de Brookhaven Town, fue diagnosticado después de encontrar dos garrapatas estrella solitaria adheridas a su pierna mientras trabajaba en el jardín de su vivienda.

El hombre inicialmente dio negativo para la enfermedad de Lyme, pero posteriormente un estudio de anticuerpos dirigido durante un año por el doctor Luis Marcos confirmó que había estado infectado con el virus Bourbon.

"Me siento cada vez peor", dijo Larkin a CBS News, al describir los intensos dolores de cabeza que comenzó a experimentar. "Tres o cuatro horas después, me sentía tan mal que no podía levantarme del sofá. Le pedí a mi esposa que me llevara al hospital, porque era insoportable".

Una enfermedad poco conocida

El virus Bourbon es una enfermedad extremadamente rara que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran asociada con la picadura de garrapatas. Entre los síntomas reportados se encuentran fiebre, fatiga, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y vómitos.

El virus fue identificado por primera vez en 2014 en el condado de Bourbon, Kansas, de donde tomó su nombre.

Hasta ahora se han confirmado muy pocos casos, lo que ha limitado el conocimiento científico sobre la enfermedad y ha dificultado el desarrollo de herramientas para detectarla.

"No sabemos que el virus puede ser letal. En Long Island, al menos, tenemos muchas garrapatas estrella solitaria", dijo Marcos a CBS News. "Y honestamente, esto puede ser solo la punta del iceberg".

Dificultades para detectar el virus

Debido a la escasez de casos documentados, actualmente no existen pruebas comerciales ampliamente disponibles para detectar el virus Bourbon, una situación que puede complicar la identificación de la enfermedad en pacientes con síntomas similares a otras infecciones transmitidas por garrapatas.

"Sin identificar la causa de una infección, las posibilidades de desarrollar pruebas diagnósticas precisas o tratamientos eficaces son mínimas", señaló Marcos en un comunicado de Stony Brook Medicine. "Por eso es tan importante comprender primero el verdadero impacto del virus en las zonas de mayor riesgo".

El caso de Larkin podría contribuir a ampliar el conocimiento sobre la presencia del virus en Nueva York, particularmente en Long Island, donde las garrapatas estrella solitaria son comunes