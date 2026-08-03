Un hombre enfrenta varios cargos después de que se hiciera viral un video en el que aparece escalando una de las torres del puente de Brooklyn, en Nueva York, desnudándose y saltando al East River, de donde fue rescatado con vida el domingo.

La policía lo identificó este lunes como Galymzhan Abaildayev, de 44 años y residente de Brooklyn.

Fue acusado de imprudencia temeraria, realizar grafitis, exhibicionismo público, allanamiento de morada y alteración del orden público.

Las dos torres de suspensión del puente tienen aproximadamente 85 metros de altura.

Imágenes impactantes grabadas desde el puente muestran a los espectadores gritando cuando Abaildayev saltó al vacío, aparentemente sosteniendo una prenda de ropa o una bolsa sobre su cabeza a modo de paracaídas improvisado.

El hecho

Alrededor de las 2:30 de la tarde, según la policía, Abaildayev colocó varias banderas en la parte superior del puente y "se quitó la ropa" después de escalar la torre norte, ubicada en el lado de Manhattan del emblemático puente.

La Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York intentó convencerlo de que descendiera, pero él se lanzó al río.

Según The New York Post, Abaildayev también izó varias banderas en la parte superior del puente antes de saltar, entre ellas una de Kazajistán.

Abaildayev fue rescatado rápidamente del río por agentes de la Unidad Portuaria y trasladado de urgencia al hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue, donde su estado fue reportado como estable.