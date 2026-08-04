Chipotle retira jalapeños de algunos restaurantes por investigación de brote de salmonela

El logotipo de Chipotle se muestra en una tienda en Newton, Massachusetts. ( AGENCIAS )

Chipotle Mexican Grill retiró los jalapeños de algunos de sus restaurantes en Estados Unidos luego de que las autoridades sanitarias determinaran que los pimientos podrían estar relacionados con un brote de salmonela que ha enfermado a decenas de personas.

La cadena informó el martes que retiró los jalapeños como medida de precaución y los sustituyó por productos provenientes de otros proveedores en los establecimientos donde había sido distribuido el lote bajo investigación.

De acuerdo con la agencia AP, Chipotle no identificó al productor de los pimientos ni precisó todos los restaurantes afectados, pero indicó que los jalapeños fueron distribuidos a varios minoristas en distintos estados.

El Departamento de Salud de Minnesota confirmó que investiga un brote de salmonela relacionado con varios restaurantes de comida rápida de estilo mexicano y señaló a los jalapeños como una posible fuente de contaminación.

Según las autoridades, se han identificado 110 casos de salmonela en Minnesota. La mayoría corresponde a personas que habían comido en restaurantes de Chipotle entre mediados de junio y mediados de julio, aunque no todos los casos están relacionados con la cadena.

"Según todas las pruebas recabadas hasta el momento, los alimentos que provocaron las enfermedades también se servían en otros restaurantes", declaró Carlota Medus, supervisora epidemióloga sénior de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos del Departamento de Salud de Minnesota, según AP.

Medus destacó que Chipotle ha colaborado con la investigación y señaló que, debido a las medidas adoptadas por la compañía, las autoridades no tenían preocupaciones inmediatas sobre la cadena. Sin embargo, advirtió que todavía es demasiado pronto para determinar si el brote continúa activo y no descartó que alimentos contaminados puedan haber sido servidos en otros establecimientos.

El Departamento de Salud de Minnesota informó que otros estados también colaboran en la investigación, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lleva a cabo un rastreo para determinar el origen de los ingredientes involucrados.

La FDA confirmó que inició el pasado 22 de julio una investigación de rastreo de múltiples ingredientes después de que funcionarios estatales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectaran un grupo de casos de salmonela.

La agencia agradeció la cooperación de Chipotle y señaló que ofrecerá información adicional si surgen nuevos datos relevantes para la salud pública, según AP.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonela?

La infección por salmonela puede provocar diarrea, fiebre, vómitos, deshidratación y fuertes calambres abdominales. La mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana, aunque la enfermedad puede ser más grave en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Chipotle ya ha enfrentado brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Entre 2015 y 2018, varios episodios de E. coli, norovirus e intoxicación alimentaria afectaron las ventas de la compañía, que posteriormente reforzó sus protocolos de seguridad alimentaria.

El nuevo brote se produce mientras la industria de restaurantes estadounidense enfrenta las consecuencias de otro brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga rallada, que ha provocado miles de enfermedades en el país.

Chipotle no ha sido vinculada por las autoridades con ese brote de ciclosporiasis.

Las acciones de Chipotle Mexican Grill cayeron casi un 10 % el martes, en medio de la preocupación generada por la investigación de salmonela.