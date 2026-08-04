Crimen en el transporte de Nueva York aumenta casi 11 % en julio, según la Policía

Nueva York, NY, EE.UU. - 8 de julio de 2022: Los pasajeros esperan el tren en el andén de la calle 86 y la estación de metro de Lexington en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

Los delitos registrados en el sistema de transporte público de Nueva York aumentaron casi un 11 % en julio, impulsados principalmente por agresiones graves y robos de bienes, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), publicadas por el New York Post.

Durante julio se reportaron 173 delitos en el sistema de transporte, frente a los 156 registrados en el mismo mes de 2025, lo que representa un incremento de 17 casos.

Según las autoridades, las agresiones graves y los robos de bienes de alto valor fueron las categorías que más contribuyeron al aumento.

Las agresiones graves representaron el 27 % de los delitos registrados en julio, con 47 casos, mientras que los robos de bienes valorados en más de 1,000 dólares representaron el 51.4 %, con 88 incidentes.

Cerca de la mitad de las agresiones graves tuvieron como víctimas a tres grupos: agentes del NYPD, empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y adultos mayores.

Uno de los incrementos que más preocupa a las autoridades corresponde a las agresiones contra pasajeros de edad avanzada. En julio se registraron 10 ataques graves contra adultos mayores, frente a cuatro en el mismo mes del año pasado, un aumento del 150 %.

Aumentan los delitos en lo que va de 2026

Las estadísticas del NYPD muestran que, en lo que va de 2026, los delitos en el sistema de transporte han aumentado aproximadamente un 1 %, equivalente a 14 incidentes adicionales en comparación con el mismo período del año anterior.

Las agresiones graves acumulan un incremento de 8.3 %, con 30 ataques más, mientras que las agresiones contra adultos mayores aumentaron 46.7 %, al pasar de 45 casos durante el mismo período de 2025 a 66 este año.

En contraste, las agresiones graves no provocadas disminuyeron 12.3 %.

Las autoridades también señalaron que algunos delincuentes reincidentes han contribuido al aumento de determinados delitos en el sistema de transporte.

Entre los casos citados se encuentra el de Joseph Zimmerman, de 56 años, quien ha sido arrestado al menos 50 veces y ha sido detenido nuevamente este año por un caso ocurrido en una estación del metro.

De acuerdo con fuentes policiales, Zimmerman fue arrestado en abril dentro de la estación Broadway-Lafayette. En ese momento, presuntamente tenía un billete de un dólar con polvo de metanfetamina y una pipa para consumir crack con residuos.

Además, según las autoridades, tenía una orden de arresto pendiente relacionada con el presunto robo de la cartera de una mujer en la estación Grand Street en marzo.

Todas las detenciones de Zimmerman registradas este año han ocurrido dentro del sistema de transporte, según fuentes policiales.

Otro delincuente reincidente señalado por las autoridades es Danny Rijos, de 50 años, quien acumula 18 arrestos en el sistema de transporte durante 2026.

Asimismo, Elias Navarez, de 36 años y con al menos 42 arrestos, presuntamente agredió a varios agentes policiales durante un arresto ocurrido en febrero dentro de un vagón del metro.

Reacción de la MTA

El presidente de New York City Transit, Demetrius Crichlow, expresó su preocupación por las agresiones contra los empleados de la MTA y pidió que quienes ataquen a trabajadores del sistema enfrenten consecuencias.

"Los empleados del transporte deben regresar a casa en las mismas condiciones en que llegaron a trabajar. Los ataques contra servidores públicos que simplemente intentan llevar a los neoyorquinos a sus destinos son inaceptables", afirmó Crichlow.

El funcionario también sostuvo que, una vez que la Policía identifica y arresta a los responsables, el sistema judicial debe actuar para garantizar las consecuencias correspondientes.