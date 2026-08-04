El Desfile Dominicano en Nueva York celebra su 44.ª edición este domingo

Dominicanos durante el inicio del Desfile Dominicano en Nueva York en agosto del 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Desfile Dominicano de Nueva York llega este año a su 44.ª edición y volverá a convertir la Sexta Avenida en uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad dominicana en Nueva York.

De acuerdo con Telemundo, el desfile se realizará este próximo domingo 9 de agosto, a partir de las 11:00 de la mañana, bajo el lema "Identidad y Cultura", y recorrerá la Sexta Avenida, también conocida como Avenida de las Américas, desde la calle 36 hasta la calle 55.

El Gran Mariscal de esta edición será el doctor Ramón Tallaj, fundador y presidente de SOMOS Community Care, mientras que Goya Foods recibirá el premio al legado.

La actividad reunirá a organizaciones comunitarias, instituciones, artistas, representantes políticos y miles de dominicanos que cada año participan en esta celebración de la identidad y cultura nacional.

Calles cerradas

Con motivo del desfile, varias calles de Manhattan permanecerán cerradas durante la jornada:

6.ª Avenida, entre las calles 37 y 38.

Calle 36, entre Broadway y la 5.ª Avenida.

Calles 37 y 38, entre la 5.ª y la 7.ª Avenida.

Las autoridades recomiendan a quienes se desplacen por Manhattan tomar en cuenta los cierres y posibles retrasos en el tránsito.

La jornada contará con la participación de figuras destacadas de la comunidad dominicana y del entretenimiento. Entre ellas estarán Shino Aguakate y Lizbel Ortiz, mientras que el reconocido comunicador y locutor de radio Frederick Martínez, "el Pachá", será el rey del desfile.