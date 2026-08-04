Despiden a alta funcionaria policial de Nueva York acusada de ayudar a su hijo a escapar tras un tiroteo

Jennifer Lackard, quien se desempeñaba como comisionada adjunta de la Policía de Mount Vernon en Nueva York. ( FACEBOOK: JENLACKARD )

Una alta funcionaria del Departamento de Policía de Mount Vernon, en el condado de Westchester, fue despedida luego de ser acusada de conducir el vehículo en el que su hijo habría escapado de la escena de un tiroteo ocurrido en El Bronx.

Jennifer Lackard, quien se desempeñaba como comisionada adjunta de la Policía de Mount Vernon, fue destituida de su cargo este martes, pocas horas después de ser arrestada por presuntamente trasladar a su hijo de 20 años tras un tiroteo registrado el 29 de junio frente al Tribunal Penal del Bronx.

Según los fiscales, el hijo de Lackard, Chase Lackard, habría disparado contra un grupo de personas con las que tenía una disputa y posteriormente su madre lo habría recogido y conducido para alejarlo del lugar.

La ciudad de Mount Vernon confirmó la terminación inmediata del vínculo laboral de la funcionaria.

"Con efecto inmediato, la ciudad de Mount Vernon ha terminado el empleo de Jennifer Lackard", informó el Departamento de Policía en un comunicado.

Cargos y proceso judicial

La institución aclaró que las acusaciones contra Lackard no están relacionadas con sus funciones como integrante del cuerpo policial ni se derivan de alguna conducta ocurrida durante el desempeño de sus responsabilidades oficiales.

Tanto Jennifer Lackard como su hijo enfrentan cargos de intento de asesinato, intento de agresión, posesión criminal de un arma de fuego, conspiración y conducta temeraria que pone en peligro a otras personas.

Ambos se encontraban a la espera de comparecer ante un juez para su lectura formal de los cargos este martes por la tarde.

La investigación continúa mientras las autoridades determinan las circunstancias del tiroteo y el presunto papel de cada uno de los acusados.