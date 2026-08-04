Detienen a un sospechoso por devastadores incendios en el noroeste de EE. UU.

Esta imagen satelital, tomada el 3 de agosto de 2026 y distribuida por la Agencia Espacial Europea (ESA), fue captada por el satélite Copernicus Sentinel-2 y muestra una columna de humo al norte de la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, donde los incendios forestales han obligado a miles de personas a evacuar. ( AFP )

Las autoridades de la ciudad de Spokane luchan este martes por extinguir tres voraces incendios forestales en esta ciudad del noreste de Estados Unidos, donde un hombre fue arrestado en relación al origen del fuego que obligó a evacuar a más de 65,000 personas.

Las llamas, avivadas por la sequía y el calor intenso en los alrededores de esta población de unos 260,000 habitantes, ya han quemado más de 4,000 hectáreas y afectado infraestructuras vitales, mientras las familias, angustiadas, esperan noticias sobre cuándo podrán regresar a sus hogares.

Un hombre de 37 años, identificado como Aaron Farinacci, fue detenido como sospechoso de provocar el mayor de los tres fuegos y se le impuso una fianza de un millón de dólares después de que un testigo supuestamente lo viera arrodillado cerca del lugar donde empezó el incendio, informó el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, en una conferencia a última hora del lunes.

Farinacci fue detenido inicialmente cerca del lugar donde comenzó el incendio el sábado pero fue puesto en libertad, antes de ser capturado nuevamente después de que los oficiales lo vincularan al caso, dijo Nowels.

Según InciWeb, un sistema federal de información, los tres incendios han quemado en conjunto 3,248 hectáreas en el área de Spokane. Los bomberos han aprovechado una tregua del calor para lograr "avances significativos" contra dos de ellos.

Tomas aéreas revelaron que se han perdido entre 700 y 1,110 estructuras desde que se desataron los fuegos el fin de semana, según las autoridades.

De momento no se han reportado víctimas ni heridos.

Para este martes se esperan temperaturas más bajas, aunque el respiro será breve, ya que a mediados de la semana se esperan 30 ºC o más.

Peticion especial

El Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington pidió a la gente que deje de volar drones personales sobre la zona afectada por riesgo de colisión con aeronaves de extinción de incendios.

Incendios más frecuentes

Las autoridades están tratando de ubicar a 14 personas con las que no han logrado comunicarse por celular, pero que aún no se consideran desaparecidas, dijo Nowels.

"Creo que la estimación es de hasta 65,000 personas que tuvimos que evacuar de estas zonas, y si piensas en lo que eso implica, el hecho de que hayamos podido sacar a la gente de esas zonas en unas pocas horas en una zona de incendio activo es bastante increíble", expresó el sheriff.

La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, dijo que las autoridades estaban peinando la ciudad cuadra por cuadra para evaluar los daños y señaló que aún no hay una fecha para que la gente pueda regresar a sus casas.

"Podrían pasar semanas, dependiendo de dónde se encuentre su casa y su propiedad", explicó.

El gobernador del estado, Bob Ferguson, calificó los incendios como "el peor desastre natural" en la historia de Spokane.

Ferguson, que conversó con el presidente Donald Trump sobre la situación, declaró el estado de emergencia el 1 de agosto, citando las condiciones de sequía y las altas temperaturas que agravan los incendios forestales.

Expertos señalan que el cambio climático causado por la actividad humana crea condiciones cada vez más propicias para incendios forestales.

A su vez, se produce un círculo vicioso: el aumento de estos fuegos libera cantidades masivas de dióxido de carbono a la atmósfera y acelera el calentamiento del planeta.

Los incendios en Spokane ocurren luego de "uno de los inviernos más cálidos registrados en el este de Washington", lo que ocasionó una grave falta de nieve, dijo Daniel Swain, climatólogo de la Universidad de California.

El director del Departamento de Recursos Naturales de Washington, David Upthegrove, señaló que los incendios en Spokane se encontraban entre los 16 más importantes que ardían en todo el estado de Washington.

"No es una temporada normal" de incendios, destacó.

Un mapa de cortes de energía publicado por la empresa de servicios públicos local Avista mostró. que, a última hora del lunes, más de 3,700 clientes se encontraban sin electricidad debido a la emergencia