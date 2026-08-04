Un hombre a bordo de una pasola se hizo viral al aparecer en un video presuntamente robando correspondencia de un buzón del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en el Alto Manhattan.

En el video, presuntamente grabado el pasado fin de semana en la intersección de la calle 153 y Amsterdam Avenue, se observa a un hombre a bordo de una pasola frente a un buzón del correo.

Las imágenes muestran al hombre mirar constantemente a su alrededor mientras introduce en el buzón lo que aparenta ser una tira larga de tela. Luego la extrae junto con varios sobres; algunos los coloca en un compartimento de la pasola y otros los guarda en el bolsillo de su bermuda.

Tras sacar la correspondencia, el hombre se incorpora a la vía y se aleja del lugar.

El individuo viste un polocher negro, bermudas y un casco protector del mismo color que deja su rostro al descubierto.

Usuarios de redes sociales sostienen que la misma persona aparece en otros videos que circulan desde, al menos, mayo de 2025, en los que presuntamente sustrae correspondencia de buzones del USPS mediante el método conocido como "pesca de correo" (mail fishing), una modalidad de robo que consiste en utilizar un objeto adhesivo o una cuerda para extraer cartas y cheques del interior de los buzones.

El video comenzó a circular en redes el 2 de agosto y fue filmado aparentemente por un ciudadano que pasaba por el lugar.

Un delito federal

En Estados Unidos, el robo de correspondencia constituye un delito federal, ya que el correo está protegido por la legislación federal y es competencia del Servicio Postal de Estados Unidos.

De comprobarse su responsabilidad, el sospechoso podría enfrentar cargos por robo, posesión o recepción de correspondencia robada.

Las sanciones pueden incluir hasta cinco años de prisión federal, multas cuyo monto queda a discreción del tribunal o ambas penas.

Usuarios de redes sociales que dicen conocer al presunto sospechoso lo han identificado como Javier Pujols, quien supuestamente es oriundo de Baní, provincia Peravia.

Esas mismas fuentes también sostienen que se encuentra en Estados Unidos con estatus migratorio irregular.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) no ha confirmado públicamente la identidad del sospechoso ni ha informado si se han presentado cargos relacionados con el caso.