Familia de dominicano asesinado en Nueva York intenta entender qué ocurrió dentro de su apartamento

Carlos Penzo, de 36 años, fue hallado muerto en la bañera de su vivienda con múltiples heridas de arma blanca. Sus familiares dicen tener más preguntas que respuestas

La familia de Carlos Penzo intenta encontrar respuestas tras el asesinato del dominicano, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en la bañera de su apartamento en un lujoso edificio de Long Island City, Queens.

Sus familiares, reunidos en la vivienda de la familia en Norwood, en El Bronx, todavía tratan de comprender cómo Penzo terminó muerto dentro de su propio apartamento y quiénes estuvieron con él antes del crimen.

"Que esto le haya sucedido en la comodidad de su propia casa es increíble", declaró Christine Piantini, hermana de la víctima, al Daily News, conteniendo las lágrimas. "Mi hermano no era una persona agresiva. Era un encanto".

Piantini aseguró que la familia conoce pocos detalles sobre las circunstancias que terminaron con la vida de Penzo y que desconoce quiénes eran los hombres que, según los investigadores, estuvieron en el apartamento durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.

"Sabemos muy poco", dijo Piantini. "Tenemos muchísimas preguntas".

Los familiares describieron a Penzo como una persona querida y de buen carácter. Piantini evitó hablar sobre su ocupación, pero destacó el impacto que tenía en las personas que lo rodeaban.

"Proviene de una muy buena familia. Era querido por todos. Él trajo luz", añadió. "No merecía sufrir".

Una muerte que desconcierta

La Policía de Nueva York llegó al apartamento después de recibir una llamada al 9-1-1 desde el teléfono celular de Penzo alrededor de las 9:59 de la mañana del sábado. Sin embargo, los agentes inicialmente no pudieron acceder a la vivienda.

Horas después, alrededor de las 12:35 del mediodía, una alarma se activó en el edificio y el personal de seguridad encontró a un hombre desnudo en la azotea del rascacielos, de 51 plantas, mientras aparentemente intentaba destruir las cámaras de seguridad utilizando un extintor.

Los guardias alertaron a la policía y el hombre fue detenido posteriormente en un pasillo del cuarto piso, cuando presuntamente intentaba entrar al apartamento de Penzo. Hasta el momento, no se han presentado cargos en su contra.

Fue entonces cuando los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron muerto a Penzo.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el Daily News, el hombre detenido era uno de hasta cuatro individuos que los investigadores creen que estuvieron dentro del apartamento junto a Penzo antes de que fuera encontrado muerto.

La familia, sin embargo, asegura que no sabe quiénes son esas personas ni qué relación tenían con Penzo.

"Estamos consternados por la naturaleza del crimen", dijo Piantini. "Obviamente hubo una pelea"

La escena encontrada por los investigadores también refleja la violencia del ataque. Penzo fue localizado sentado en la bañera, con un cuchillo y una pistola Taser sobre el regazo. Presentaba profundas heridas de arma blanca y cortes en la cara y la cabeza, además de una puñalada en el pecho, según fuentes policiales.

Los investigadores también encontraron sangre en el dormitorio y en el suelo de la cocina. Un cuchillo roto fue localizado en el fregadero.

Hasta ahora, ninguna persona ha sido acusada por el asesinato.

Mientras la investigación continúa, la familia de Penzo permanece a la espera de respuestas sobre lo ocurrido dentro del apartamento donde el hombre perdió la vida.