Niño dominicano que recibió trasplante parcial de corazón en EE. UU., sorprende con su recuperación

Mano de un niño pequeño con una vía intravenosa (IV) en una cama de hospital; el niño está recibiendo tratamiento médico o recuperándose; atención médica pediátrica y hospitalización. ( SHUTTERSTOCK )

A dos meses de la operación en la que Fernando, un niño dominicano de dos años, recibió un trasplante parcial de corazón en Florida, Estados Unidos, su evolución es favorable y continúa bajo estricta supervisión médica.

Fernando fue operado el pasado 3 de junio en el Nicklaus Children´s Hospital Heart Institute. Desde la intervención, el menor ha pasado de controles médicos semanales a consultas cada dos semanas, en las que los especialistas le realizan análisis de laboratorio, ecocardiogramas y electrocardiogramas para comprobar el funcionamiento de su corazón.

María Isabel, madre de Fernando, señaló que la evolución del niño ha sido positiva y que una de las mayores expectativas está relacionada con la válvula que recibió durante el procedimiento.

"La válvula fue donada de un niño de 14 años, o sea, que era un niño mucho más grande que Fernando. Y se espera que con ese tamaño pues pueda seguir creciendo y que Fernando no necesite una futura cirugía de cambio de válvula, sino que ya esa le pueda durar toda la vida, si Dios lo permite", expresó.

Una recuperación más rápida de lo esperado

María Isabel afirmó que, luego de la operación, Fernando permanece activo en casa, aunque sus médicos han recomendado limitar algunas actividades durante los primeros tres meses posteriores a la cirugía, considerados un período delicado para su recuperación.

"Es un niño súper activo. Lo único que ha sido un poco difícil es que él está un poco restringido por los primeros tres meses", explicó su madre.

Las restricciones buscan reducir el riesgo de que el menor contraiga infecciones que puedan complicar su recuperación.

"Esto es para evitar que él pueda coger cualquier gripe, cualquier bacteria o cualquier cosa que pueda como complicarle el procedimiento que se le hizo. Él sigue siendo el mismo niño activo. Le encanta ponerle canciones, eso es lo que le encanta escuchar en YouTube. Él le encanta bailar y dentro de sus restricciones, la verdad, lo tenemos ahí, pero súper activo, o sea, como él ha sido siempre", relató.

Los médicos también han destacado la rapidez con la que el menor se recuperó de la intervención.

"Que su evolución ha sido espectacular", afirmó María Isabel al referirse a la valoración de los especialistas.

La madre recordó que, apenas dos días después de la operación, Fernando ya podía sentarse, comer y pedir agua, mientras que a los cinco días los médicos consideraban que podía ser dado de alta. El alta se demoró debido a la necesidad de ajustar los niveles de un medicamento inmunosupresor antes de permitir que el menor abandonara el hospital.

"Pero si no, a los cinco días ya hubiéramos dado la casa. La recuperación fue espectacular, inclusive mucho más rápida que su primera cirugía de corazón abierto, que fue cuando tuvo cuatro meses", explicó.

Mientras Fernando continúa su recuperación en Estados Unidos, su familia mantiene la esperanza de que la intervención le permita llevar una vida normal y evitar nuevas cirugías cardíacas en el futuro.

La madre pide atención para otros niños con cardiopatías

Más allá de la recuperación de Fernando, su madre aprovechó para llamar la atención sobre la situación de otros niños dominicanos que padecen cardiopatías congénitas y cuyas familias enfrentan dificultades para acceder a tratamientos especializados.

"Hay un tema con eso de las cardiopatías congénitas, hay muchos niños naciendo con cardiopatías en República Dominicana que no se han visibilizado", sostuvo.

María Isabel contó que creó un grupo en el que participan alrededor de 15 madres dominicanas que atraviesan situaciones similares con sus hijos.

Según explicó, algunas familias llegan a recibir diagnósticos que requieren procedimientos complejos o incluso un trasplante de corazón, pero no cuentan con los recursos necesarios para afrontar los tratamientos.

"Ahora mismo tenemos un niño de ocho años que le acaban de diagnosticar que necesita un trasplante de corazón urgente. Imagínate que te digan eso de un día para otro y con qué recurso, tú sabes, es difícil", relató.

La madre también describió las dificultades que enfrenta una de esas familias para conseguir apoyo y visibilizar el caso de su hijo.

Para María Isabel, la situación evidencia la necesidad de prestar mayor atención a las cardiopatías congénitas en República Dominicana.

La madre de Fernando reconoció que algunas familias han logrado recibir apoyo de organizaciones extranjeras, pero consideró que todavía existe una deuda con los niños que necesitan atención especializada.