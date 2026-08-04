Index firma acuerdo con organización internacional para capacitar a dominicanos en el exterior

La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, y el director ejecutivo de la WLO, José Francisco Rojas Blasco. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) anunció este martes la firma de un acuerdo de colaboración con la Organización Mundial de Alfabetización (WLO, por sus siglas en inglés), con el propósito de facilitar el acceso de la diáspora dominicana a programas de formación académica y capacitación continua con reconocimiento internacional.

El convenio fue suscrito en Madrid, España, por la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, y el director ejecutivo de la WLO, José Francisco Rojas Blasco, informó el instituto en una nota de prensa.

Además, la entidad señaló que esta firma forma parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer las oportunidades educativas y profesionales de los dominicanos residentes en el extranjero.

Lo que establece el acuerdo

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá a los beneficiarios acceder a programas de grado, posgrado y educación continua, con el objetivo de impulsar su desarrollo académico y profesional, así como mejorar sus oportunidades de inserción en mercados laborales internacionales.

Como parte de la alianza, los dominicanos en el exterior podrán cursar programas en modalidad presencial o virtual asincrónica bajo condiciones preferenciales.

Beneficios del acuerdo Descuentos de hasta un 80 % en el costo de los programas.

Una mensualidad fija de 75 dólares durante toda la formación.



La exoneración total de los costos de matrícula y gastos administrativos.

La oferta académica también incluirá cursos para la homologación de competencias y el fortalecimiento de habilidades alineadas con estándares internacionales, además de programas de inglés desde el nivel A1 hasta el C2, que permitirán a los participantes obtener una certificación de dominio del idioma.

Asimismo, la WLO pondrá a disposición de los beneficiarios su red académica internacional, integrada por 16 universidades, así como mecanismos de apoyo que facilitarán el acceso a programas de educación superior de calidad.

Por su parte, el Index se encargará de difundir la oferta académica a través de sus redes sociales y su portal institucional, con el fin de promover la participación de los dominicanos residentes en el exterior.

Cómo acceder a la oferta académica

Los interesados deberán registrarse en el portal de la WLO, seleccionar la opción "Persona Natural", elegir "República Dominicana" como país e introducir el código institucional 03261.

Posteriormente, deberán completar el formulario de inscripción, seleccionar el programa de su interés y formalizar la matrícula.

Una vez concluido el proceso, recibirán un correo electrónico de confirmación y podrán acceder a los programas incluidos en el acuerdo con las condiciones preferenciales establecidas para la diáspora dominicana.