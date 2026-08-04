EE. UU. coloca grilletes electrónicos a inmigrantes haitianos tras fin de TPS, según Washington Post

Según abogados de inmigración citados por el diario, decenas de haitianos recibieron citaciones para presentarse en oficinas de ICE en Ohio y tienen el riesgo de que le colocarán grilletes electrónicos. ( ARCHIVO. )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzó a colocar grilletes electrónicos a inmigrantes haitianos en Ohio que acudieron a citas rutinarias de control migratorio, una medida que ha generado preocupación entre abogados y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, informó The Washington Post.

De acuerdo con el periódico, los afectados son ciudadanos haitianos que permanecían en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio que la administración del presidente Donald Trump anunció recientemente que dejaría sin efecto para ese grupo, dejándolos expuestos a procedimientos de deportación.

Según abogados de inmigración citados por el diario, decenas de haitianos recibieron citaciones para presentarse en oficinas de ICE en Ohio. Lo que inicialmente parecía un control administrativo terminó con varios de ellos obligados a portar dispositivos electrónicos de monitoreo en los tobillos y con nuevas comparecencias fijadas ante tribunales de inmigración.

The Washington Post señala que algunos de los inmigrantes llevan varios años viviendo en Estados Unidos, tienen empleo estable, hijos nacidos en el país y no enfrentan acusaciones penales. Sin embargo, tras el fin de las protecciones migratorias, las autoridades federales comenzaron a aplicar medidas de supervisión más estrictas mientras avanzan sus procesos migratorios.

Reacción de abogados y organizaciones

Abogados consultados por el periódico calificaron la medida como una forma de intimidación y un cambio significativo en la política migratoria hacia los haitianos.

Afirmaron que los grilletes electrónicos suelen reservarse para personas consideradas con riesgo de fuga o sujetas a órdenes de expulsión inminentes, circunstancias que, según ellos, no se presentan en la mayoría de estos casos.

Las autoridades federales, por su parte, sostienen que el monitoreo electrónico forma parte de las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento de los procedimientos migratorios y la comparecencia de los extranjeros ante las cortes de inmigración.

Contexto actual

La decisión se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense y ha provocado preocupación entre la comunidad haitiana, especialmente en ciudades de Ohio donde reside una importante población beneficiaria del TPS.

Organizaciones comunitarias y defensores de los inmigrantes han comenzado a ofrecer asistencia legal y acompañamiento a quienes reciben citaciones de ICE, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de miles de haitianos cuya permanencia en Estados Unidos dependía de esa protección temporal.